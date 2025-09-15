'Carmen, Ópera y Flamenco' reinventa el mito de Bizet "con la fuerza de lo jondo y la grandeza de la lírica"

Un encuentro inédito entre la "pasión desgarrada" del flamenco y la "grandeza lírica" de la ópera. Esta es la original propuesta de Carmen, Ópera y Flamenco, que tendrá su estreno absoluto en Sevilla, en el marco de las actividades paralelas programadas en el primer Festival Sevilla de Ópera, y que podrá verse en nueve funciones únicas entre los días 26 de septiembre y 12 de octubre en Teatro Flamenco Sevilla, en la céntrica calle Cuna.

Coincidiendo con el 150 aniversario del estreno de una de las óperas más conocidas del mundo y de la muerte de su compositor, Georges Bizet, poco tiempo después, Teatro Flamenco Sevilla y Sevilla de Ópera reinventan uno de los mitos universales de la cultura musical en este espectáculo único a través de un doble elenco que encarna a los tres personajes principales: Carmen, Don José y Escamillo.

Así, cada rol está representado de manera paralela por un intérprete lírico y un artista flamenco, "generando un diálogo escénico y musical que enriquece la narrativa y ofrece al público dos miradas complementarias de un mismo drama", informa en una nota de prensa.

Bajo la dirección artística del bailaor José Galván, en Carmen, Ópera y Flamenco, "la precisión estructural y la majestuosidad de la ópera se encuentran con la improvisación, el duende y la libertad expresiva del flamenco".

En esta producción, el escenario se convierte en un "espejo" donde se reflejan "dos universos distintos pero profundamente conectados". La misma historia se cuenta con dos lenguajes: el lirismo depurado de la ópera y la visceralidad apasionada del flamenco. Cada uno de los grandes personajes aparece duplicado, encarnado por un intérprete lírico y un artista flamenco.

De este modo, la soprano Ana Cadaval y la bailaora Aitana Rousseau ofrecen dos visiones complementarias de Carmen: "la voz poderosa que domina la escena y el cuerpo que expresa la libertad a través del movimiento". Lo mismo ocurre con Don José, desdoblado en el tenor Arturo Garralón y el bailaor Hugo Sánchez, o con Escamillo, a quien dan vida el barítono Andrés del Pino y el bailaor Adrián Domínguez.

Alrededor de ellos "se entreteje un sólido conjunto de músicos y artistas que sostienen este diálogo artístico": el piano de Tommaso Cogato; los violines de Graci Del Saz, Celia Vicente y Nadia Carmona; el violoncello de Fernando Jurado; la guitarra de Álvaro Mora; la voz flamenca de Julia Acosta; y el baile de Marta Hermoso. Todos ellos conforman un elenco "que no sólo reúne trayectorias brillantes, sino que también simboliza la unión de dos tradiciones musicales llamadas a encontrarse".