Un centenar de autores formarán parte de la nueva edición de la Feria del Libro de Sevilla

Casi un centenar de nombres llenarán la programación de la nueva edición de la Feria del Libro de Sevilla. Una cita que empezará el 26 de octubre y que aglutinará más de 130 actividades entre presentaciones de libros, coloquios, encuentros y cuentacuentos hasta el 5 de noviembre. El premio Cervantes Sergio Ramírez, Fernando Aramburu, Alana S. Portero, Fernando Iwasaki, Sara Mesa o Silvia Hidalgo son algunos de los autores más representativos de esta nómina de las letras nacionales e hispanoamericanas. Como viene siendo habitual, la Plaza Nueva será el epicentro de este evento literario, que está edición contará con 67 expositores agrupados en 50 casetas. La Plaza de San Francisco volverá a formar parte de la Feria del Libro y es, en este enclave, donde se celebrará al mismo tiempo la segunda edición de HispaLit.

La lección inaugural correrá a cargo del Premio Nacional de las Letras 2022, Luis Landero, el jueves 26 a las 20:00 horas en la Plaza San Francisco. El autor de Lluvia fina reflexionará en torno al papel del escritor en la sociedad. Será el pistoletazo de salida para que autores de la talla de Vanesa Monfort, que presentará el viernes 28 su novela La hermandad de las malas hijas. El sábado 28, el político e intelectual Alfonso Guerra tiene una cita en su ciudad natal para la presentación de su último libro, La rosa y las espinas. El domingo 29, la colaboradora de Diario de Sevilla Carmen Camacho estrenará su poemario La mujer de enfrente. Sin salir del terreno poético, Carlos Edmundo de Ory presentará Poesía reunida. Durante esta jornada, la última Premio Tusquets de Novela 2023, Silvia Hidalgo, charlará sobre su último trabajo Nada que decir, que le ha valido este galardón.

El lunes 30 de octubre, la Asociación Feria del Libro de Sevilla entregará sus premios anuales en los que se homenajeará al poeta sevillano Francisco Vélez. Este mismo día, Raquel Perera mostrará Para que no te olvides, una obra en la que afronta las claves de la maternidad. El martes 31 de octubre, se presentarán los premios Ateneo de Sevilla de novela, José Luis Gil Soto y Dimas Prychyslyy. La poesía vuelve a tener una cita con Joaquín Pérez Azaústre y su obra El querido hermano, el viernes 3 de noviembre. Para el último fin de semana, dos platos fuertes: la presentación de Los viajeros del Continente, nueva novela de la escritora sevillana Eva Díaz Pérez (el sábado 4 de noviembre) y el encuentro con Isabel Castell y Laura Hojman en torno a El tejido de los sueños, de Remedios Varo, también previsto para ese mismo sábado.

Sara Mesa dialogará con Isabel Coixet

El festival HispaLit, que se ensambla de manera natural con la Feria del Libro de Sevilla, vivirá su jornada inaugural el miércoles 1 de noviembre de la mano del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez. El escritor, que también ocupó el cargo de vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, fue el primer autor centroamericano en obtener este galardón. Su disertación ira precedida este mismo día por el diálogo De la novela a la pantalla, entre la escritora Sara Mesa y la directora Isabel Coixet.

La jornada del jueves 2 de noviembre estará marcada por la presencia de Miguel Gane, Dimas Prychyslyy, Manuel Jabois, Azahara Alonso, Ana Penyas y Borja González. Este día conversarán dos premios nacionales del cómic, Ana Penyas y Borja González en el coloquio De viñetas y otras narrativas visuales. El viernes 3 de noviembre Alana S. Portero y Rosario Villajos formarán parte del diálogo La escritura del cuerpo: identidad, reflejos y la construcción del yo.

Los autores peruanos Santiago Roncagliolo y Fernando Iwasaki conversarán en El puente literario que cruza el Atlántico el sábado 4; mientras que Fernando Aramburu, Premio Nacional de Narrativa 2017, ofrecerá una clase magistral este mismo día.

Abierta y participativa

La edición de la Feria del Libro de Sevilla más abierta y participativa de todas las que se han llevado a cabo. Así la consideraron ayer Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla y Rafael Jurado, director de la Feria del Libro, durante la presentación de la programación. En este sentido, apostillaron que este año revalidado su compromiso con las familias. De hecho, se volverá a celebrar en la Plaza Nueva el Espacio Érase, concebido como un rincón para las familias lectores. También se emprenderá una nueva edición de la iniciativa Andalucía Reader Con, que tendrá lugar en la Plaza de San Francisco.

"No ha sido fácil, pero afortunadamente tenemos Feria del Libro de Sevilla", valoró Minerva Salas, delegada de Cultura y Deporte del Ayuntamiento, quién señaló además que "las complicaciones no aparecen si no se hace nada". Todos los presentes, incluida la poeta Carmen Camacho, agradecieron y mostraron su orgullo por la labor que realiza el sector editorial sevillano.