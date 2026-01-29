El ciclo de conciertos del Puerto de Sevilla contará con MËSTIZA

El ciclo de conciertos del Puerto de Sevilla, que organiza el festival Insólito, ha confirmado la incorporación de MËSTIZA, que se suma a Gordo en dos citas muy especiales que tendrán lugar los días 14 y 21 de marzo a partir de las 17:00 horas. Ambos eventos marcarán el inicio de una serie de actos vinculados al centenario del Muelle de Tablada del único puerto marítimo de interior en España.

Formado en 2021, MËSTIZA -compuesto por Pitty y Belah- ha desarrollado un lenguaje propio a partir del cruce entre música electrónica y folclore español, presente en su música, su estética y su narrativa visual. El dúo llega a Sevilla en un momento clave de su trayectoria, pues tras el éxito de su álbum debut Quëreles, se encuentran preparando la presentación de su segundo álbum de estudio Spanish Chica. Su propuesta ha pasado por escenarios nacionales e internacionales y conecta con públicos diversos gracias a unos directos intensos y muy cuidados. Al Puerto traerán SACRO Sevilla, una performance que combina electrónica, flamenco y elementos rituales, concebido como una experiencia sensorial que encaja de forma natural con el carácter del espacio.

Junto a MËSTIZA, el ciclo contará con Gordo, DJ y productor discográfico referente del tech-house internacional. Tras una etapa de gran éxito bajo el nombre de Carnage, con el que alcanzó una enorme proyección global, el artista inició hace unos años una nueva etapa con una propuesta más personal. Su música y sus sesiones difuminan las fronteras entre la electrónica y la cultura latina, y lo han llevado a actuar en algunos de los festivales más importantes del circuito internacional, como Coachella o Tomorrowland, además de en escenarios de todo el mundo. Como productor, ha colaborado con artistas de primer nivel, entre ellos Drake, con quien firmó varios temas del álbum Honestly, Nevermind, un trabajo clave para la popularización del house en el ámbito mainstream.

En los últimos años, Gordo ha publicado proyectos propios que refuerzan esta identidad, como Diamante y No hay verano sin Gordo. En su actuación en el Puerto de Sevilla estará acompañado por otros DJs como Gala y Nelson Fernández.

Los dos eventos se celebrarán en horario de tarde (desde las 17.00 horas), con acceso por la Avenida de las Razas, y abrirán la programación cultural del centenario del Puerto de Sevilla, conectando música electrónica y patrimonio industrial en un espacio clave para entender la historia reciente de la ciudad.