Agenda de (otro) cine para septiembre

Una imagen del filme 'Köln 75', de Ido Fluk, que se verá mañana en el cine de verano de Diputación.

La rentrée de septiembre aún nos deja los últimos coletazos de la interesante y variada programación del cine de verano de Diputación. Así lo corroboran los títulos que, desde hoy hasta el domingo 7, ponen cierre a más de dos meses de proyecciones al aire libre. Esta misma noche (siempre a las 22h., entradas a 4,50 euros) pueden ver la última comedia romántica del francés Emmanuel Mouret, Tres amigas, una nueva indagación en los flujos y vaivenes del amor adulto que se mira en Eric Rohmer o Woody Allen.

Mañana viernes tienen la oportunidad de ver por primera vez en Sevilla la cinta alemana Köln 75, de Ido Fluk, que recupera la historia detrás de la accidentada grabación del que sería uno de los discos de jazz más vendidos de todos los tiempos, el Köln Concert de Keith Jarrett editado por ECM.

En el año de la muerte de uno de sus protagonistas, el gran Gene Hackman, Asómate al patio recupera en pantalla grande una de sus mejores interpretaciones en Arde Mississippi (1988), el thriller policiaco sobre el racismo y el Ku Klux Klan en el Sur de Estados Unidos dirigido por Alan Parker y también protagonizado por Willem Dafoe.

La semana y la programación se cierran el domingo 7 con la proyección del documental de Reyes Gallegos Ellas en la ciudad, del que ya dimos cuenta en estas páginas a propósito de su reivindicación de las mujeres que construyeron comunidad e hicieron barrio en los nuevos desarrollos urbanísticos de la periferia de Sevilla proyectados en las décadas de los 60 y 70.

En la Cartuja, la Fundación Tres Culturas retoma también sus Martes del cine con un ciclo que hermana las cinematografías recientes de Grecia y Chipre a través de siete títulos, cuatro cortos y tres largos, que podrán verse en tres sesiones los días 15, 16 y 17 de septiembre a las 20:30h., con entrada gratuita. Se nos antoja una oportunidad única para acercarnos a dos cinematografías mediterráneas que apenas tienen distribución comercial o difusión festivalera en nuestro país.

El lunes 15 podrán verse el corto Dracaena (2024, Sofia Priobolou) y el largo La odisea de Vasi (2020, Vasileios Papatheocharis), comedia de carretera que sigue el divertido viaje de dos desconocidos con personalidades opuestas desde Alicante hasta Grecia. El martes 16 le toca el turno a los cortos Equipaje perdido (2024, Vivian Papageorgiou) y Taxi (2020, Constantinos Nikiforou) y al largo chipriota Pequeños sobres blancos (2019, Sotiris Christou), sobre un hombre que decide hacerse pasar por organizador de bodas para quedarse los sobres de los regalos. Ya el miércoles 17 se proyectan el corto El tornado fuera (2023, Maria Tomazou) y el largo Black stone(2022, S. Jacovides), sobre la madre de un joven discapacitado y su odisea en busca de su otro hijo perdido.

El ‘anime’ de Hosoda y los clásicos en MK2 Cinesur

El anime japonés tiene en Mamoru Hosoda a uno de los mejores relevos y herederos del legado y el trazo de Miyazaki o Takahata. MK2 Cinesur Nervión lo celebra con un pequeño ciclo (cada domingo a partir del 14 de septiembre) que recupera cuatro de sus mejores largometrajes presentados por Miguel Ángel Aguilar (VIVA ER MANGA): Summer wars (2009), Los niños lobo (2012), su emotiva fábula sobre el amor materno y la búsqueda de identidad, El niño y la bestia (2015) y su viaje de iniciación, y Belle (2021), su último largo hasta la fecha, un deslumbrante canto sobre la adolescencia en la era digital.

El niño y la bestia, de Mamoru Hosoda.

El martes 16 se reinicia el ciclo ‘Classic’ con la obra maestra de Alfred Hitchcock Con la muerte en los talones (1959), y el jueves 18 lo hará el ciclo ‘Cult’ con Origen (2010), de Chistopher Nolan.

¡Americanooos!: talleres y charlas en torno a Berlanga

Prosiguen en Caixaforum las actividades paralelas en torno a la exposición Interior Berlanga inaugurada el pasado 9 de julio y abierta hasta el próximo 2 de noviembre.

A las visitas comentadas y en familia, se suma a partir de 13 de septiembre y hasta el 12 de octubre ¡Americanooos!, un taller de creación ideado por el compositor Guillén Galofré para descubrir todo el poder de la música en el cine a través de las películas del cineasta. Se trata de una propuesta en familia que pretende enseñar de forma lúdica y creativa aspectos fundamentales del lenguaje audiovisual.

El día 17, a las 19h., la periodista y humorista Marta G. Navarro y el guionista y director Benito Zambrano mantendrán un diálogo sobre las películas de Berlanga y su influencia en el cine contemporáneo.

Una imagen de 'Bienvenido Mr. Marshall' (1953), de Luis Gª Berlanga.

El miércoles 24, también a las 19h., el popular dúo cómico Los Compadres que forman Alfonso Sánchez y Alberto López departirá en su habitual tono humorístico sobre Bienvenido Mr. Marshall (1953) y la pervivencia o pertinencia de sus tópicos de lo andaluz en la actualidad. Y en octubre, más actividades.