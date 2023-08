Pareja de ases

La ficha Evenings at the Village Gate. John Coltrane with Eric Dolphy. John Coltrane: saxos tenor y soprano. Eric Dolphy: saxo alto, clarinete bajo y flauta. McCoy Tyner: piano. Art Davis & Reggie Workman: contrabajo. Elvin Jones: batería. Impulse! – Universal Music Enterprises, 2023

John Coltrane murió el 17 de julio de 1967 a los 40 años de edad. Señalado como uno de los genios de la crónica jazzística, su discografía no ha parado de crecer desde entonces, alimentada tanto por el interés de los aficionados en cualquier registro que plasmara su inmenso talento como por la rentabilidad que deparó a las discográficas a las que estuvo adscrito, con Prestige, Atlantic e Impulse! a la cabeza. Es precisamente esta última – ahora controlada por Universal Music Enterprises – quien más se ha ocupado en escudriñar en archivos y colecciones con el objeto de agrandar su potente catálogo coltraneano, del que forman parte trabajos de la jerarquía de A Love Supreme (1964) o Ascension (1966).

Fueron estos álbumes las más lúcidas evidencias del interés de Coltrane por desmarcarse de arquetipos para abrazar territorios de honda espiritualidad –"mi música es un agradecimiento a Dios", afirmó en 1965– y de una libre expresión en absoluto ajena a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Una postura que lo situó en el epicentro de las críticas de la ortodoxia mientras que él se resistía a vivir de su pasado y optaba por buscar "nuevos territorios que explorar".

En la línea de otros rescates de directos inéditos con la marca Impulse! como Offering: Live At Temple University (2014) o A Love Supreme: Live At Seattle (2021), llega ahora Evenings at the Village Gate (Impulse! – UMe, 2023), grabado en el neoyorquino club Village Gate en agosto de 1961. Ese mismo año, el músico de Hamlet, Carolina del Norte, había publicado uno de los discos más celebrados de su trayectoria: My Favorite Things, un álbum de sonido profundo pero también amable, encabezado por la deleitosa melodía que Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II compusieron para el musical de Broadway The Sound of Music (1959) y que luego sería llevada al cine en 1965 con el mismo título (en España, Sonrisas y lágrimas).

Junto a otros hitos de su partitura como Impressions o Africa, y junto a adaptaciones del clásico Greensleeves o When Lights Are Low, My Favorite Things se integra también en el guion del Village Gate aunque aquí el abierto sonido de Coltrane ya anticipase los libres derroteros que se desplegarían en posteriores capítulos y en algunos de los cuales estuvo presente un Eric Dolphy (1928-64) que también fallecería tempranamente, a los 36 años, y con quien comparte protagonismo en este disco.

Coltrane había valorado la formidable visión de aquel joven multinstrumentista a quien conoció en Los Ángeles en 1954 y lo integró sin dudarlo en su grupo en 1961. Antes, Dolphy había trabajado con Chico Hamilton y Charles Mingus, levantando la censura de un integrismo escandalizado por sus disonantes juegos, trepidantes fraseos y saltos de registro.

La empatía de ambos músicos fue inmediata y sus voces confluyeron en Africa Brass (1961), donde Dolphy se encargó de la orquestación, y en los directos en el neoyorquino templo Village Vanguard, esculpidos en Live at the Village Vanguard (1962) o Impressions (1963). La asociación se refresca en este vibrante Evenings at the Village Gate a través de unos discursos penetrantes y liberados, que anticipan la llegada de agitadores como Albert Ayler, secundados por la imbatible batería de Elvin Jones, el doble juego de contrabajos con Art Davis y Reggie Workman y el piano de un fiel McCoy Tyner que observaba como su líder se despegaba de sus colchones armónicos para volar alto y autónomo. A todos ello concede Coltrane su papel en esta declaración de pasión y tensión, trazada sobre espaciosos desarrollos que van de los diez minutos de Impressions a los casi veintitrés de Africa y solo lastrada por una discreta toma de sonido. Otro ladrillo en el muro de la leyenda coltraneana, publicado en mono para doble vinilo, cedé y streaming, más libreto con textos del especialista Ashley Kahn y de los músicos Branford Marsalis y Lakecia Benjamin.