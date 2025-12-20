Despedidas luminosas

La ficha ** 'Come see me in the good light'. Documental, EEUU, 2025, 104 min. Dirección: Ryan White. Fotografía: Brandon Somerhalder. Música: Blake Neely. Con: Andrea Gibson y Megan Falley.

Tras ganar en Sundance y pasar el último corte de los Oscar, este documental sobre la poeta norteamericana Andrea Gibson, fallecida el pasado mes de julio a los 50 años, prosigue su camino de reconocimientos en su retrato íntimo de su batalla contra el cáncer junto a su pareja, la también poeta Megan Falley.

El documental de Ryan White reúne pues varios asuntos, con la enfermedad y la muerte en su epicentro, que lo hacen altamente sensible pero también proclive a la sensiblería: a saber, la homosexualidad queer, la poesía, que en Estados Unidos también puede llenar teatros como cualquier otro espectáculo, la resiliencia y el amor incondicional de la pareja como pilar de fuerza y resistencia contra la adversidad.

Se trata de huir del tono fúnebre y de alejar el verdadero dolor para aferrarse a la vida y al momento en la cuenta atrás, al sentido del humor incluso, también al pasado de la pareja, juntas y por separado, pero sobre todo de pegarse a esa espera de cada nuevo resultado tras cada nueva prueba y vislumbrar en el horizonte una última y testamentaria actuación.

White no siempre se fía de sí mismo y lo rellena todo con músicas tintineantes, acolchando más de la cuenta el silencio necesario y los tiempos muertos. También abusa de las estampas-cliché, de los atardeceres y las postales de intimidad Instagram. Supongo que esos son ya también hoy los nuevos modos visuales de representar (o eludir) el camino hacia la muerte.