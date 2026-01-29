La comedia francesa que arrasa en el mundo (y esta vez es verdad)

Francisco, un político que defiende ante sus votantes ideas progresistas, y Julia, la esposa que ha permanecido a su lado hasta ahora, conviven en una armonía que se rompe cuando llega al domicilio una carta con una revelación inesperada. “Lo que se desvela es un gran secreto, que lo desmorona todo como una ficha de dominó que cae se lleva todas las demás”, expone Pastora Vega, protagonista junto a Pablo Carbonell de Género de dudas, un vodevil escrito por la francesa Jade-Rose Parker que se representa en el Cartuja Center desde hoy hasta el domingo. “A mi personaje no le queda otra que cometer un sinceridio”, prosigue la actriz, “y a partir de ahí se verá la verdadera cara del matrimonio, porque cuando nos va bien todos somos estupendos, pero nuestra forma de ser real asoma cuando vienen mal dadas”.

Vega habla con entusiasmo de un enredo que triunfa en el mundo –en Francia lo interpretó Victoria Abril– y se ha adaptado a más de una decena de países. “Me lo paso muy bien cada vez que salgo a escena, y eso se contagia”, afirma la madrileña, feliz con un personaje que evoluciona cuando el pasado que ha querido ocultar sale a la luz. “Julia pertenece a una generación, la mía, y mejor no hablamos de épocas anteriores, que ha entendido a la mujer como un apéndice en la pareja. Ella se sentía dichosa de estar con ese hombre, por una razón que mejor no contaremos pero que está vinculado a ese secreto... aunque todo va a cambiar ahora”.

Ese hombre, apunta Carbonell, “es un hipócrita, y su vida sería muy sencilla si no se hubiese dedicado a mentir sobre quién es y lo que piensa”. El gaditano identifica en la obra de Jade-Rose Parker “un talento muy francés: saber reírse de las cosas. Me quito el sombrero con la habilidad que tienen los franceses para la comedia”, opina. Para Carbonell, Género de dudas se acerca con engañosa ligereza a cuestiones como la identidad de género, la incomunicación en la pareja o la adopción. “Yo imagino que cuando pensó la trama la autora no tuvo muy claro si escribiría un drama o una comedia. Pero, después, como cualquier persona sensata, se daría cuenta de que los temas serios hay que tratarlos con humor, porque, si no, son indigeribles”, sostiene el actor y músico. “Nosotros, de hecho, empezamos a adentrarnos en el texto, estudiamos la tragedia, el dolor, el enfrentamiento entre el personaje de Pastora y el mío, y, luego, nos centramos en provocar las carcajadas. Y la gente se ríe, pero también se dice: Cuidadito con lo que hay ahí dentro”.

Han transcurrido más de cuatro décadas desde que Pastora Vega debutara como actriz en Los pazos de Ulloa, y la intérprete agradece un espectáculo protagonizado por una pareja madura, a la que acompaña en escena Abraham Arenas y Ariana Bruguera. “Ser mayor no gusta. No nos llevamos bien con una piel arrugada y con un pelo blanco”, lamenta sobre un presente en el que “la industria audiovisual está enfocada al público joven. Yo recuerdo que cuando era una veinteañera admiraba a mis mayores, eran una fuente de anécdotas y de sabiduría. Estar sentada al lado de Paco Rabal, de Fernando Rey, de Aurora Bautista... aquello suponía un lujo. Y ahora noto que a los jóvenes no les interesamos, que te preguntan quién eres y con mirar tu nombre en el móvil ya les basta”.

Aunque también veterano, Carbonell está viviendo Género de dudas como un aprendizaje. “Yo llamo a Gabriel [Olivares, el director] maestro, para mí esta función está siendo una escuela”, y con la obra está paseando por las sombras del alma humana: “Gente que vino a los ensayos me decía que querían pegarme, que mi personaje era un imbécil. Y yo temía: Ay, esto es el final de mi carrera. Pero la verdad es que mientras más cínico y más manipulador me muestro, más se ríe la gente, más gracia hago. Esto del teatro es un misterio”.