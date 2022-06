Un concierto que ningún aficionado al jazz en Sevilla debería perderse

Este martes 21 de junio, a las 22:30 h, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) el saxofonista cubano Ariel Bringuez presenta en concierto su álbum Nostalgia cubana. Un personal homenaje a los grandes artistas de la música cubana de las décadas de 1940-50 desde una singular forma de entender la música de jazz y el saxofón.

Saxofonista, compositor y arreglista, graduado en la Universidad de las Artes de La Habana (Cuba) y actualmente afincado en Madrid, Ariel Bringuez es uno de los saxofonistas más destacados de la escena jazz española. Su recorrido profesional refleja su calidad musical, ha formado parte de la banda de jazz más importante de Cuba, Irakere, con la que grabó el álbum Live in Marciac (2016), y del Cuban Ensemble de David Murray con quién grabó Plays Nat King Cole En español (2010). Además, ha tocado con músicos de la talla de Tata Güines, Changuito Quintana, Horacio El Negro, Simply Red, Perico Sambeat, Javier Massó Caramelo, Javier Colina, Alain Perez o Miguel Zenón, por solo citar algunos y poder añadir a los músicos más destacados de su generación en España con los que también ha colaborado: Reinier Elizarde, Luis Verde, Román Feliu, Iván “Melón” Lewis o Marco Mezquida.

"En esencia, mi música, es Jazz tradicional americano mezclado con música tradicional cubana, con esos grandes compositores cubanos que tenían un carácter universal y que transcienden las fronteras de Cuba. Yo quiero disfrutar la flexibilidad del Jazz, esa que permite moverse en todas direcciones. Estudié Jazz porque no tiene complejos a la hora de fusionarse con otros estilos." Explicaba Ariel Bringuez en una entrevista y continuaba "… mi guía como identidad del saxofón es John Coltrane, pero él es como un sol, si te acercas demasiado te quemas. Mi acercamiento hacia él es conceptual. Lo estudio pero no soy de los que se ponen a imitarlo. Mi prioridad es tener mi propio sonido y que se me identifique directamente. También tengo mucha influencia de las rumbas afrocubanas, no con el nombre propio de un músico sino con su esencia”.

Bringuez es un músico inquieto y ecléctico capaz de moverse a través de la música barroca de Johann Sebastian Bach, como hace en su proyecto Jazz about Bach, rendir homenaje a músicos populares tan dispares como Michael Jackson, Camarón de la Isla, Ravi Shankar o Jimi Hendrix, como en su álbum Experience (2017) o sorprendernos con una música tan intimista, delicada conmovedora como la que presenta en Nostalgia cubana (2016). Con Nostalgia cubana, Bringuez, rememora el ambiente sonoro de la Cuba de los años 50 del pasado siglo y a la vez nutre y actualiza su música con una concepción sonora contemporánea. Un tributo a músicos como Bola de Nieve, Eliseo Grenet o Cachaito López.

Acompañando a Ariel Bringuez al saxo estarán Javier Sánchez en la guitarra, Rubén Carles al contrabajo, Daniel García Diego en el piano y Federico Maríani con la batería.