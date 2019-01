El concierto del 25 aniversario de SFDK cambia de recinto

Anunciaron para el próximo 16 de marzo el concierto de celebración de sus 25 años sobre los escenarios y en apenas 72 horas vendieron las 8.000 localidades del Auditorio Rocío Jurado. Un hito más, y no son pocos, en la trayectoria del dúo sevillano SFDK, santo y seña del rap español durante ese fructífero cuarto de siglo.

Casi de inmediato, Zatu, el MC de la formación descartaba vía Facebook la posibilidad de ampliar con una segunda fecha. "No suele llenarse ni existe la misma energía un día que otro, y éste es un momento especial del que quiero guardar un solo recuerdo", decía, dejando entre mosqueados y abatidos a varios miles de seguidores, conscientes de la singularidad de una cita que contará con múltiples invitados a lo largo de tres horas de espectáculo: Kase O, Fyahbwoy, Capaz, Juaninacka, El Chojín, R de Rumba, Sho-Hai, Hazhe, Little Pepe, Shabu One Shant, El Límite, Darmo, Legendario, Gordo Master, Kaze, Ose Him, Andreas Lutz, Hermanos del Groove...

Pero el empeño continuado de esos aficionados desde comienzos del pasado mes de diciembre finalmente ha dado sus frutos y la banda anunciará oficialmente este jueves no ya una segunda fecha, sino el cambio de recinto. No será pues el Auditorio Rocio Jurado el encargado de albergar el cumpleaños profesional de Zatu y Accción Sánchez, sino la explanada del Monasterio de la Cartuja, sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ampliando el aforo del concierto hasta las 18.000 localidades.

Las nuevas 10.000 entradas disponibles estarán a la venta a partir de las 12:00 en el siguiente enlace. Ahora sólo queda comprobar si estas localidades vuelan a la misma velocidad que las 8.000 primeras. No resultaría extraño teniendo en cuenta que el dúo ha protagonizado repetidos sold out -Madrid, Valencia, Barcelona...- a lo largo de la gira de su último álbum, Redención.