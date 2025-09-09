Las mejores fotos del concierto de Camilo en la Maestranza

El cantante colombiano Camilo hizo vibrar la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla este martes con un concierto lleno de energía, emociones y complicidad con su público. Con su inconfundible estilo y una puesta en escena íntima pero vibrante, el artista interpretó algunos de sus grandes éxitos como Vida de rico, Pegao o Tutu, coreados por miles de seguidores.

La noche estuvo marcada por la cercanía de Camilo, que no dejó de agradecer el cariño de Sevilla y se entregó por completo en un escenario mágico, convirtiendo la velada en un recuerdo inolvidable para todos los presentes.