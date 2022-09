Flaco favor a la vida

Ficha ● 'El grito silencioso. Roe vs. Wade'. Drama, 2021, EEUU, 112 min. Dirección y guion: Cathy Allyn, Nick Loeb. Fotografía: Alan McIntyre Smith. Intérpretes: Nick Loeb, Robert Davi, Stacey Dash, Jamie Kennedy, Joh Voight, Joseph Lawrence, Corbin Bernsen, Steve Guttenberg.

En esta época de batallas culturales, el derecho al aborto sigue encima de la mesa como frente divisorio e irreconciliable. Hace apenas tres meses que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogaba ese derecho constitucional conquistado tras la sentencia Roe contra Wade de 1973, abriendo un nuevo capítulo regresivo que permitirá a los distintos estados legislar al respecto por su cuenta. Se estima que más de la mitad están dispuestos a derogarlo.

Y en estas llega a los cines españoles con 40 copias este filme producido por la Liga Católica para los Derechos Civiles y Religiosos para echar más leña al fuego de la propaganda pro-vida y recuperar precisamente aquel episodio histórico-jurídico como germen del mal ahora corregido. El problema es que lo hace de manera tan artera y maniquea, a saber, con un retrato de los defensores del derecho o los movimientos feministas que los reduce a la caricatura (asesina, interesada y desalmada, cómo no), que cualquier parecido con la realidad que presume reconstruir no es ya mera coincidencia sino obscena manipulación.

Las formas de telefilme no acompañan a la credibilidad o al debate: narración dirigista y subrayada, protagonista arrepentido, argumentos falaces, paranoia anti-progresista conspiranoide, lenguaje capcioso, diálogos explicativos y personajes y actores de cartón piedra para subrayar, de la primera a la última secuencia, quiénes son los buenos y quiénes los malos en este asunto que, por supuesto, no va más allá de las creencias y la moral religiosas. Mucho me temo que, visto el zafio resultado, la película no convenza ni a los convencidos.