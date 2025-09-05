Trabajando con su enemigo

La ficha *'Acosada'. Thriller, Francia, 2024, 111 min. Dirección: Anne Le Ny. Guion: Axella Cachman, Anne Le Ny. Fotografía: Laurent Dailland. Música: Benjamin Esdraffo. Intérpretes: Elodie Bouchez, Omar Sy, José García, Vanessa Paradis, Marie Ayissi.

Es posible que la traducción de su título original, que vendría a ser Dime sólo que me quieres, por el mucho más genérico, comercial y explícito Acosada, sea un intento desesperado de los distribuidores por atraer a un público cautivo que a lo sumo aguantará la mitad de este largo de la veterana Anne Le Ny sin empezar a detectar los muchos desvíos, desvaríos y patinazos de una historia que pretende denunciar el heteropatriarcado y sus muchos tentáculos para oprimir, chantajear o victimizar a la mujer.

Hasta ese momento, la película progresa, ya con ciertas debilidades, sobre la relación extramatrimonial de una empleada (Elodie Bouchez) y el auditor con cara de loco (José García) que ha llegado a su empresa para una inspección, una relación sobre la que reverbera la inseguridad ella, el degaste con su marido (Omar Sy) y el regreso a la ciudad de un viejo amor (Vanessa Paradis) de este último que ha avivado los celos y temores de la esposa para lanzarla a la infidelidad.

No tardan mucho en saltar las alarmas de la manipulación, el abuso de poder, el chantaje y el acoso tras el amor romántico y el desliz despechado y liberador, pero lo que no podíamos esperar es la sucesión de estrambotes que tuercen la trama y su tono hacia la reconciliación conyugal, el allanamiento nocturno, la agresión infantil, el secuestro exprés o una risible resolución con los que esta Acosada nos saca ya de todo contexto de thriller para entrar directamente, sin pretexto ni preaviso, en el territorio de la comedia involuntaria.