Camilo celebra el amor en Sevilla

¡Kesi! ¡Kesi! ¡Kesi! Brillando al ritmo de la Champeta apareció en escena Camilo, iluminando una noche mágica con uno de sus temas más destacados. El Estadio de la Cartuja de Sevilla vibraba con el artista colombiano y con los más de 22.000 asistentes que acudieron este sábado para llenar sus corazones de amor y positividad. Arropado por su familia, como así se dirige a su público, bailaron y cantaron juntos Ropa Cara y Favorito. Era el comienzo de la fiesta.

De Adentro pa afuera Tour es la gira con la que el cantante ha regresado a Sevilla. Llegado de Mérida, donde ha compartido escenario con Dani Martín, el artista colombiano confesaba que el de Sevilla "es el concierto más grande de mi vida. Me encantaría llevarme el crédito y decir que es por mí, pero realmente es por ustedes, que hacen que esto tenga sentido". Diez meses han pasado desde su último concierto en la ciudad pero las ganas de reencontrarse con su familia sevillana valieron cualquier espera. Dirigiéndose al público preguntó: "¿Se acuerdan el año pasado? Yo sentí que tenía un reloj de arena con el que contaba los granitos para volver a Sevilla". Describiendo la ciudad como "un lugar donde se celebra el amor".

Hubo tiempo para el amor, como cuando interpretó la serenata La Mitad pero también habló del desamor. "Cuando uno tiene el corazón roto la mente nos dice mentiras, que el dolor que tenemos va a durar para siempre. La mente nos dice que estás solo y que de esta no sales. Uno se aísla y no quiere contar lo que le pasa". Conectando así con su público animó a quienes sentían que "su corazón está roto o arrugadito" a encender la linterna del móvil porque "estamos en familia". El artista colombiano quiso demostrar con Manos de Tijera que no estaban solos y aunque parezca "que el corazón no va a sanar, sanará. Esto es algo temporal". Con esta conexión el estadio se iluminó de linternas de móviles haciendo de esta canción uno de los momentos más especiales de la noche.

Una vez sanados los corazones, Camilo volvió a llenar de amor el recinto del estadio de la Cartuja, pero esta vez con su esposa Evaluna Montaner, a quien el público recibió con gran ovación; poniéndole la piel de gallina a un público emocionado por la complicidad que transmitían interpretando juntos Por primera vez. Destilando magia y sensualidad la pareja dio paso a otro de sus temas como Machu Picchu.

"Le tengo un cariño muy especial a Andalucía y cada vez que vengo me sonríen", confesó el multipremiado artista colombiano de música latina. Agradecido por estar de nuevo en Sevilla recordó el concierto que ofreció "antier, anteayer o antes de ayer" Alejandro Sanz en la capital hispalense, dándole paso al tema NASA que comparte con el artista madrileño; no sin antes enviarle un fuerte abrazo. También hubo tiempo para No te vayas, Bebé o Tutu, "porque no hay nadie como tú", refiriéndose a la tribu de Sevilla. Dirigiéndose a ellos les agradeció que le aceptaran tal y como era, sobre todo por compartir momentos como el de este sábado.

En tono misterioso, Camilo contó una anécdota que ya es un secreto a voces. "Yo soy de Colombia y mi esposa de Venezuela. Algunas tribus indígenas celebran el nacimiento el día que es llamado a la existencia. Según nuestros cálculos nuestra hija, Índigo, es de Andalucía". A lo que el público ovacionaba con tal noticia. Entre risas y complicidad confesó que "lo sospechamos porque cuando poníamos flamenco ella se volteaba y nos miraba muy despierta". Ganándose así a su público pidió que guardaran los móviles para que el momento fuera más especial, "algo que quede entre ustedes y yo". De manera inédita interpretó el tema en acústico De adentro pa afuera, que da nombre al Tour y que saldrá en septiembre.

Y con El mismo aire y bailando bien Pegaos la noche iba llegando a su fin. No sin antes despedirse de su familia, su tribu, poniendo el broche de oro con Índigo. Un tema que compartió con Evaluna Montaner. Juntos se despidieron de Sevilla, consiguiendo que los corazones florecieran y sonrieran aún más esa noche.