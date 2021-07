Contra el bombardeo de la mentira

Perteneciente a esa extraña estirpe de editores que prefieren la intuición y el capricho a someterse a las leyes del mercado, Pedro Tabernero decidió un día revertir una situación que le incomodaba, llevarla a su terreno y desde ahí conformar uno de esos volúmenes exquisitos a los que da forma en su Colección Osimbo. El "hartazgo de mentiras, bulos, falacias, intoxicaciones y manipulaciones de todo tipo y condición con que nos bombardean a diario desde todos los frentes" le inspiró Dados cargados. La mentira, un libro en el que las reflexiones sobre el engaño que aportan especialistas de distintas materias como el político Alfonso Guerra, el filósofo Emilio Lledó o la arquitecta Ana Yanguas se completan con más de 400 imágenes de 150 artistas procedentes de 14 países, una nómina de creadores entre los que se encuentran Patricio Cabrera, Manolo Cuervo, Rorro Berjano, María José Gallardo, Miki Leal o Juan Lacomba. Estampas que toman la forma de sellos de Correos y con las que Tabernero y sus colaboradores –a los que fue implicando mediante "tres años de esfuerzos" y "más de 300 envíos por mensajería"– se rebelan contra la impunidad de los embusteros y la "grosería" de sus malas artes. En los dados cargados del título radica un homenaje al añorado Leonard Cohen y a su canción Everybody knows.

En su texto, Alfonso Guerra expresa su desconcierto por cómo los conceptos de honor y pudor han quedado relegados en una esfera política en la que predomina "el descaro". El que fuera vicepresidente del Gobierno pone dos ejemplos de una manipulación reñida con la ética: las cifras inventadas que manejaron los defensores del Brexit y el España nos roba que difundieron desde el independentismo catalán. "Todos los partidos políticos y los medios de comunicación deberían establecer un pacto tácito para no favorecer la continuidad en la actividad política cuando la mentira es demostrada con contundencia, sin que quepan ambigüedades de interpretación . Tal vez no se acabaría con la mentira en política, pero sí con los mentirosos de la política", defiende el sevillano.

Emilio Lledó, por su parte, analiza la tensión que se ha dado desde siempre en el ser humano entre los conceptos que Grecia llamaba pseudo (falso) y aletheía (verdad), para apuntar más tarde hacia otro vocablo necesario: la decencia. "Sin ella", asegura el pensador, "la vida social se convierte en infelicidad. La búsqueda de la felicidad de la polis, de la sociedad, es el objetivo esencial de la política, de la más arquitectónica de las ciencias, dice Aristóteles, porque las comprende a todas".

También, no obstante, como afirma la investigadora de Historia del Arte Amparro Serrano de Haro, la mentira puede ser sanadora: el arte "consiste en fingir un consuelo que la realidad no otorga. Así, primero en los frescos griegos o romanos y posteriormente en las esculturas o las ventanas de los cuadros europeos, se dan naturalezas, objetos y retratos fantasmales que evocan mundos amables, objetos para el placer y la fruición eterna, personas de una belleza inmarchitable. Todo ello mentira", concluye la especialista.

Interesante resulta el testimonio del neurocirujano Francisco Trujillo, que en Dados cargados señala cómo la obligación de informar sin rodeos al paciente que tienen ahora los médicos choca con el propósito de "no empeorar, al menos anímicamente, la situación de nuestros enfermos". Así, Trujillo viene a decirnos que la verdad no tiene sólo una única cara, y valora, "aunque no está de moda y no está permitido legalmente", volver a aquella mentira piadosa hoy prohibida para "evitar el sufrimiento ajeno", la "finalidad" de quienes ejercen la medicina.