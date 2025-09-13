Dejad que los niños se acerquen a Yatra

La purpurina, el maquillaje fluorescente y las pancartas de colorines compusieron el atrezzo que recibió a Sebastián Yatra en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe ayer. Ante un público con amplia presencia infantil abría el colombiano la cuarta edición del Cabaret Festival, dentro de su gira Entre tanta gente Summer Tour, a la que no abandonó el calor la noche del viernes.

Así, entre mandobles de un abanico del que no logramos despedirnos, comprobamos cómo de bien conoce el de Medellín al público español, con el que mostró una grata sintonía: “Qué feliz estoy de volver a una ciudad que amo demasiado, con gente demasiado amorosa y divertida”, fueron las palabras con la que agradeció la asistencia del público.

En un escenario que imitaba el andamiaje de una obra y ataviado con un outfit que rendía un merecido homenaje a los operarios de los trabajos verticales, se puso Yatra al tajo, con un concierto que se basó en una sucesión de grandes éxitos, de esos que han pulverizado las listas de la radiofórmula desde su debut en 2013, y a la que añadió temas de su muy reciente álbum, Milagro, publicado esta primavera.

Así, ante cada bramido del lanzallamas que circundaba el escenario, se sucedía el agudísimo coro de un público que aún va a primaria cantando los estribillos. Mucho llanto inconsolable entre las preadolescentes, mucho “guapo” generalizado, y un artista dueño de un estilo que se desdobla en varias vertientes.

Tacones rojos abrió paso al pop bailable con el que se relame el algoritmo, un sonido pseudo ochentero que no falla. Una noche sin pensar continuó esa senda, para internarse luego en el despecho made in Colombia de Disco rayado, que su autor anunció con un sugerente mensaje: “hay heridas que no dejan de doler nunca”. ¿Mensaje para la ex? Quién sabe.

Lo cierto es que el repertorio se internó en otro universo con la aparición de una dj que puso las pistas de las canciones de reggaetón que suponen lo más popular de su repertorio. Por tanto, el tramo central de la noche estuvo protagonizado por Traicionera, Ya no tiene novio, Suena el dembow y Pareja del Año, su mega hit junto a Myke Towers, quien comenzó su carrera en el trap más violento –tiros, sexo y coches caros– y anoche fue coreado por potenciales estudiantes de la Loyola. Giros del destino.

Sin solución de continuidad, y como desmintiendo esa cadera juguetona que salpimentó la velada, Yatra retomó su versión más romántica armado con su guitarra en un tramo muy acústico. Para ello eligió a varias fans de entre el público para que le acompañaran, aumentando la sensación de cumpleaños sorpresa que flotaba en el ambiente. Tras una emotiva versión de Cristina; París, Vuelve o No hay nadie más compusieron la parte más tranquila del recital, que cambió de tercio cuando sonó A partir de hoy, el tema en el que formó dúo con David Bisbal en el estudio. Pero seguramente fue Chica ideal la que más propició el despendole. De nuevo por los sagrados caminos del reggaetón con el featuring -grabado- de Guaynaa. Como colofón, el son de Vagabundo fue la oportunidad para que las parejas que van a clases de bachata se lucieran. Bajo una lluvia de confeti acabó todo.