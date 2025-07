Simpatía por la 'influencer'

La ficha *** 'Diamante en bruto'. Drama, Francia, 2024, 102 min. Dirección y guion: Agathe Riedinger. Fotografía: Noé Bach. Música: Audrey Ismael. Intérpretes: Malou Khebizi, Idir Azougli, Andrea Bescond, Ashley Romano, Antonia Buresi.

En su primer largo, a concurso en la sección oficial de Cannes de 2024, la francesa Agathe Riedinger parece buscar ese punto de equilibrio entre la crítica social y la empatía por su protagonista, una adolescente choni del extrarradio (arrolladora y entregada Malou Khebizi) de una ciudad de provincias de la Costa Azul que aspira a crecer como influencer en redes sociales para concursar en un reality televisivo que la catapulte a la ansiada fama definitiva.

Siempre en la cuerda floja del relato moralizante con redención en el horizonte, y en la estela formal de otros filmes recientes como Fish Tank, Girlhood, How to have sex? o Anora, Diamante en bruto cierra el encuadre y resalta las tonalidades filtradas de lo real-marginal para seguir con prudencial distancia psicologista el día a día de esta joven inmersa en ese ilusorio aunque lucrativo mundo de los ‘like’, el fandom y los mensajes de amor (y odio) virtuales (sobreimpresionados en pantalla), un día marcado por la condición de clase, la amenaza del desahucio familiar, la confrontación con la madre, la relación con una hermana pequeña, la volatilidad romántica y unas amistades que ponen ante el espejo sus propios sueños y fantasías de estrellato.

En su aproximación realista pero también lírica, siempre atenta al cuerpo como epicentro moldeable de la construcción de la imagen y la identidad, Riedinger no se decide del todo por su posición frente a la historia, a veces empática y comprensiva, en otras ocasiones apuntando sin demasiada sutileza y un exceso de autoconciencia a los factores sistémicos que sexualizan y cosifican a estas jóvenes atrapadas en la maraña neocapitalista.