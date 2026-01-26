El director y el protagonista regresan a Silent Hill

La ficha ** 'Return to Silent Hill'. Terror. Francia. 2026. 106 min. Dirección: Christophe Gans. Guion: Christophe Gans, William Schneider, Sandra Vo-Anh. Música: Akira Yamaoka. Fotografía: Pablo Rosso. Intérpretes: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Evie Templeton, Pearse Egan

El cine siempre se ha alimentado de cuanta forma de narración o representación le rodeaba, como el magnífico ladrón de ficciones y estrategias narrativas que es, ya fueran teatros mágicos o espectáculos del salvaje Oeste cuando balbuceaba y folletines, novelas, obras teatrales, comedias musicales, series televisivas o lo que en cada momento tuviera éxito, después. Hasta en una atracción de parque temático, como sucede con la saga Piratas del Caribe, inspirada en la que funcionaba en Disneylandia desde 1967.

En la década de los 80 del pasado siglo le llegó el turno a los videojuegos con unos modestos inicios nipones -lógico: en videojuegos fueron y son un imperio- con las modestas adaptaciones de Super Mario Bros. en versión animada en 1986 y en imagen real en 1993. Ese mismo año este videojuego fue también la primera adaptación hollywoodiense en imagen real. Desde entonces el cine ha encontrado en ellos un filón que ha explotado con mejores o peores resultados. Esta nueva adaptación de Silent Hill se encuentra entre las segundas.

Este videojuego fue creado en 1999 y llevado por primera vez al cine en 2006 por el realizador francés Christophe Gans, que se había hecho con una reputación en el universo del fanta-terror con El pacto de los lobos. Le siguió en imagen real -porque secuelas animadas también hubo- Silent Hill: Revelación 3D (M. J. Basset, 2012). Ahora Gans regresa a este universo con poca fortuna, adaptando el Silent Hill 2 lanzado con enorme éxito en 2001. El otro regreso, el del protagonista, debidamente afligido por la pérdida, a la poco acogedora ciudad en busca de su amada, no ofrece atractivos más que a los fans muy fans; que, por otra parte, suelen ser los más críticos por su fidelidad al original: Gans ha contado que tras la primera entrega recibió incluso amenazas de muerte de fans indignados. Esperemos que ahora no se indignen tanto.