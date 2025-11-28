El discurso de Ocaña que aún perdura (y nos inspira)

Son los grandes discursos –a veces la cultura, a veces la religión, a veces las ideologías- las alturas a las que nos asomamos para encontrar respuestas a las preguntas de siempre. Preguntas de siglos que convergen en una sola interrogación: qué hacemos aquí. El artista José Pérez Ocaña, más inteligente, más agudo, obvió las soluciones graves e indicó el camino más idóneo para la gran cuestión: “En la vida lo importante es el amor, la fiesta y el vino, lo demás no es nada”. Por supuesto acertó. Por supuesto dio mejor apunte que el ofrecido por tantos filósofos eruditos, por tantos ideólogos ególatras, por tantos poetas vanidosos.

La sustancia de ese discurso, hedonista y contestatario, inspiró al creador escénico y actor Álex Peña para su nuevo proyecto: ‘Y lo demás no es nada. De Ocaña a Califato ¾”. La propuesta, que se celebra este sábado 29 en el barrio de San Julián de Sevilla, se articula en torno a una idea: la cultura popular como medio de expresión para “la disidencia y la lucha social”. Es decir, cómo las celebraciones populares, desde las romerías hasta las performances –o el humor-, son fenómenos sociales desde los que se puede construir un discurso irreverente, que por supuesto contribuye a erosionar convencionalismos sociales. Se trata de una curiosa contradicción: los elementos de una cultura hegemónica, consensuada y tópica, se encargan de abrir camino a otras culturas, marginales, rupturistas, renovadoras. José Pérez Ocaña fue un precursor de esta mirada. Fue un nombre imprescindible de esta visión. De esta manera de entender lo cultural. “En este proyecto partimos del imaginario de Ocaña, y rescatamos de ahí el uso, sobre todo, de las expresiones populares, del folklore, de la imaginería”, explica Alex Peña.

Esta celebración del sábado se divide en tres capítulos en los que intervienen investigadores, profesores universitarios, actores. Una jornada festiva –la fiesta que nos libera- en la que actuarán grupos como Califato ¾, o DJs como Xispazo y Dalila, con sus propuestas en las que se sintetiza lo folclórico y lo electrónico, las raíces de lo flamenco y los sonidos rotos del breakbeat. “Creo que va a ser una jornada de pensamiento, de reivindicación, de mucha gente disidente; una jornada en la que nos involucraremos todos tanto en esa parte teórica como en esa parte canalla final, donde por cierto vamos a repartir migas con chorizo y cervecita, por supuesto”, adelanta el creador de este proyecto. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Partimos del imaginario de Ocaña, y rescatamos de ahí el uso, sobre todo, de las expresiones populares, del folklore, de la imaginería”, explica Alex Peña

Los espacios elegidos para la cita son dos lugares históricamente muy significativos, muy acordes, al contenido del proyecto: el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (CIRAE) y la plaza del Pelícano. El día comenzará a las 12:00h, en el primer espacio, donde se acogerá un “extracto” de la performance ‘Tu hermosura’, del actor sevillano Migue López; media hora después será el turno del investigador Rafael Paniagua con una charla que lleva por título ‘El humor y las expresiones populares en la intersección de la estética, la disidencia, la lucha social y la crítica de la cultura’. A las 13:30h, está programada una mesa redonda moderada por la investigadora y creadora escénica Ana Sánchez Acevedo. Una mesa en la que participarán Migue López, Dalila, Xispazo y Rafael Paniagua.

Culminado ese apartado teórico, el actor Álex Peña presentará su “pieza mecánica”, ‘Rocío’. Una obra en la que se reflexionará acerca de “la capitalización de la fe”, aclara su autor, y que servirá de procesión “laica” para marchar desde el primer espacio a la plaza del Pelícano, donde actuará Califato ¾ con el coro de Cantillana. El grupo presentará un nuevo tema: una interpretación del ‘Romance a Ocaña’, de Carlos Cano. La fiesta continuará en esta ubicación con Xispazo y Dalila. Y con vino, claro. Honrando el genial discurso de José Pérez Ocaña. Un discurso aún vigente. Un discurso que aún nos inspira.