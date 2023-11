Edgar Barrera, el compositor más nominado en los Grammy Latinos de Sevilla: "Las canciones tienen que tener alma y un ordenador nunca la tendrá"

El compositor, productor y músico Edgar Barrera es un desconocido para el gran público. No se sube a los escenarios ni acapara los focos en las alfombras rojas. Sin embargo, es el encargado de que todas las rimas, ritmos y compases grandes éxitos como La Curiosidad, Hawái, Un x100to o La Playa resuenen en los auriculares -y altavoces- de medio mundo. Este jueves afronta 13 nominaciones en categorías diferentes -entre ellas las de Productor o Compositor del Año- en la gala de los Grammy Latinos de Sevilla. Una cifra que le granjea ser el máximo nominado de esta edición.

"Para mí esto es nuevo. Yo siempre estoy detrás escribiendo y trabajando con los artistas", ha recalcado durante su primera rueda de prensa en la que ha señalado que a los 15 años compuso su primera canción completa con una banda de rock. Desde entonces, ha trabajado con Shakira, con Karol G, con Maluma o con Camilo.

"Me veo como una persona que ayuda a otras artistas a desarrollar sus carreras, no tengo ese ego de los cantantes", ha indicado y ha señalado que el reconocimiento de sus compañeros de profesión, además de la propia Academia, con las nominaciones "es el mejor regalo para mí". Además, ha puesto en valor el papel de los compositores que están "consiguiendo llegar a los oyentes".

En este sentido, ha valorado que una de sus grandes aportaciones a la música ha sido el recuperar los sonidos más tradicionales y darles un nuevo estilo. "Llegó un momento en el que la música se estaba volviendo programada y era necesario tener a un percusionista en vivo o a alguien tocando el acordeón. Me daba pena entrar en las tiendas de música y no ver a ningún niño tocando un instrumento, porque yo de pequeño me pasaba horas", ha indicado. Por este motivo, ha compuesto canciones como La Bachata o el Jefe con Shakira.

En contraposición, también ha hablado sobre la inteligencia artificial a la que considera "una herramienta". Considera que en plano de la composición, "las canciones tienen que tener alma y una computadora nunca la tendrá. Por eso no lo veo como una amenaza".

El compositor ha sido nominado a Compositor del año en los Grammy, que se celebrarán en febrero. Una noticia que recibió en Madrid mientras conducía y que no se podía creer. Es el único artista latinoamericano que figura en las categorías generales de estos galardones.