BMG rescata material de Mecano, en el que se incluye una colaboración olvidada junto al afamado Hans Zimmer

La discográfica BMG ha editado material de Mecano en formato digital este domingo, en coincidencia con el 7 de septiembre al que el grupo dedicó una de sus canciones más conocidas, incluidas piezas que hasta ahora solo podían escucharse en vinilo como Let's Dance Japón junto al luego afamado compositor Hans Zimmer.

Versiones alternativas, cortes inéditos y grabaciones en directo se entremezclan entre lo recuperado, por ejemplo el maxisingle de El 7 de septiembre, lanzado originalmente en 1991 como antesala al álbum 'Aidalai' y que permite escuchar no solo el tema homónimo, sino también su versión de baile y una pista instrumental sin voz.

Igualmente se ha digitalizado Lo Último de Mecano, lanzado por CBS en 1986 con canciones entonces nuevas como La extraña posición y grabaciones en directo de cortes como 'La fiesta nacional' o Me Río de Janeiro. Entre este material, que según la nota de prensa "nunca se integró en la discografía oficial", destaca especialmente 'Napoleón', pues nunca antes había estado disponible en plataformas.

Otro de esos "rescates" incluye Let's Dance Japón' un maxisingle publicado en 1984, en una etapa en la que el grupo saltó a "sonoridades internacionales". Esta edición contó con la colaboración de Hans Zimmer, mucho antes de convertirse en el célebre compositor ganador del Oscar. Su lanzamiento, ha explicado BMG, forma parte de su campaña para "revitalizar el catálogo" de Mecano, como se hizo con las reediciones en vinilo de sus seis álbumes de estudio, agotados durante décadas, y ahora completando el catálogo en 'streaming' y con contenido audiovisual restaurado en el canal de Youtube del grupo.

Hans Zimmer, el reconocido compositor alemán de bandas sonoras cinematográficas como El Rey León, Gladiator, Interstellar o la trilogía de El caballero oscuro, tuvo una sorprendente colaboración con el icónico grupo español de pop Mecano antes de alcanzar la fama mundial. En 1984, Zimmer se unió a la banda como teclista invitado durante su exitosa gira de presentación del álbum Ya viene el Sol.

La participación de Zimmer en la gira de Mecano quedó inmortalizada en un concierto celebrado en Salamanca, donde la vocalista Ana Torroja lo presentó junto a Warren Cann, batería de Ultravox, como parte de los invitados especiales de la noche. El compositor alemán, junto a Cann, había formado previamente la banda Helden, que cosechó cierto éxito antes del despegue definitivo de Mecano en la escena musical española.

Mecano, el grupo español más influyente de la música pop

Mecano, liderado por la vocalista Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, fue el grupo español de música pop más influyente de la historia del país. Desde su fundación en 1981 hasta su separación en 1992, dominaron las listas de ventas con éxitos como Hoy no me puedo levantar, Aire, Me colé en una fiesta, Mujer contra mujer y Maquillaje, llenando estadios en sus multitudinarios conciertos y marcando un hito cultural que perdura hasta nuestros días.

La colaboración de Zimmer con Mecano

Durante la gira de 1984 y 1985, Hans Zimmer no solo actuó como teclista invitado en temas como Japón, Me voy de casa y Maquillaje. sino que también colaboró con Nacho Cano en la producción del tema instrumental que abre el álbum Ya viene el Sol. Ana Torroja destacó la presencia de Zimmer y Cann en el concierto de Salamanca, pidiendo al público "el aplauso más fuerte de toda la noche" para estos artistas llegados desde Londres.

El ascenso de Hans Zimmer en la industria cinematográfica

Tras su paso por Mecano, Hans Zimmer se ha convertido en uno de los compositores de bandas sonoras más reconocidos y respetados de la industria cinematográfica. Con una fortuna estimada en 245 millones de dólares, Zimmer ha dejado su impronta en películas de gran éxito y ha sido galardonado con numerosos premios. Además, cuenta con una escuela en la que forma a nuevos talentos y futuros colaboradores en el mundo de la música para cine y televisión.