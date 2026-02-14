Nada más que vacío

La ficha *** 'El camino a Shoah'. Documental, Francia, 2025, 94 min. Dirección y guion: Guillaume Ribot. Montaje: Svetlana Vaynblat. Con: Claude Lanzmann.

Los nombres de Abraham Bomba, Simon Srebnik, Rudolf Vrba o Richard Glazar forman ya parte de la memoria del exterminio judío en los campos de concentración nazis alemanes y polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hacen gracias a uno de los documentales más importantes de la historia del cine, Shoah (1985), de Claude Lanzmann (1925-2018), que fue en su búsqueda y a su encuentro por todo el mundo para intentar que rememoraran sus recuerdos, muchos de ellos reprimidos, como últimos testigos vivos o participantes de aquella demostración del horror y la barbarie humana.

Shoah se incorpora ahora al catálogo de Filmin en una nueva versión restaurada, y lo hace acompañada de este documental de Guillaume Ribot que trabaja precisamente sobre las más de 220 horas de material inédito que no formó parte del montaje final de esta obra monumental.

Insiste mucho Lanzmann en esta suerte de making of guiado por sus palabras extraídas de sus memorias (La liebre de la Patagonia, ed. Seix Barral), que Shoah fue tomando forma no tanto como un filme sobre los supervivientes como un filme sobre la muerte, ese gran agujero negro de la Historia reciente al que no llegó el cine y que él intentaba reconstituir a través de la palabra y los relatos de aquellos que estuvieron cerca, prisioneros pero también ejecutores o cómplices de aquellos crímenes masivos en las cámaras de gas de Treblinka, Sobibor, Chelmno, Mauthausen o Auschwitz.

Cuarenta años después del estreno de aquella película que empezó a rodarse en 1973, El camino a Shoah nos enseña los descartes, las pesquisas, las tomas interrumpidas o repetidas, los ensayos, momentos previos a escenas bien conocidas del filme e incluso aquel primitivo dispositivo oculto con el que Lanzmann, su operador William Lubtchansky y su equipo escondido en una furgoneta consiguieron infiltrar pequeñas cámaras electrónicas y micrófonos en la casa de un oficial alemán, hilvanados a través del propio relato del autor en primera persona. Un documento del documento que revela el proceso, las dudas, los parones, los obstáculos, las revelaciones, las decisiones e incluso esas giras por el mundo, de Israel a Estados Unidos, buscando fondos para poder continuar con la producción. Por cierto, ni un dólar salió de este último país para financiar la película. En mayo de 2023, Shoah fue inscrita en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO.