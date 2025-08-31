Viejas glorias en asuntos caducados

La ficha *'El Club del Crimen de los Jueves'. Comedia, EEUU-RU, 2025, 118 min. Dirección: Chris Columbus. Guion: Katy Brand, Suzanne Heathcote. Fotografía: Don Burgess. Música: Thomas Newman. Intérpretes: Helen Mirren, Ben Kingsley, Pierce Brosnan, Celia Imrie, Naomi Ackie, Daniel Mays, Jonathan Pryce, Richard E. Grant.

Las exitosas novelas policiacas del cómico y presentador Richard Osman son el supuesto filón para este nuevo fast-food de Netflix dirigido por el descarriado Chris Columbus y producido a mayor gloria de la reunión de un elenco de viejas glorias del cine y la escena británicos en un intento algo esclerótico por dar vida y picaresca a un puñado de jubilados ociosos en su pasatiempo por intentar resolver crímenes al más puro estilo Agatha Christie en su retiro dorado en la campiña.

Pues bien, resulta literalmente imposible levantar o desplegar el juego incluso en ese tono de farsa amable, inofensiva y familiar para contentar a audiencias maduras, un tono bañado en formas televisivas (el formato da para serie) y sin apenas personajes medianamente trazados para el lucimiento de sus estrellas. Apenas Helen Mirren consigue sobresalir un poco, más por cantidad que por calidad de su personaje, ex-agente del MI6, entre unos Ben Kingsley, Pierce Brosnan, Celia Imrie, Paul Freeman, Jonathan Pryce, Richard E. Grant o Ruth Sheen ciertamente desaprovechados cuando no directamente ausentes en su tarea de jouer la comedie sofisticada y los tipos singulares entre muertes de opereta, apuntes sociales, sospechosos múltiples, pistas falsas y nostalgia por la Thames Television.

Mucho nos tememos además que toda reivindicación del oficio, la veteranía y la experiencia contra las críticas edadistas al producto se vuelve irremediablemente en contra del filme por obra y gracia de su retrato de la senectud como territorio abonado a los estereotipos.