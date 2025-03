In the mood for Mario

La ficha *'El secreto del orfebre'. Romance-fantasía, España, 2025, 99 min. Dirección y guion: Olga Osorio. Fotografía: Marc Miró. Música: Lau Nau. Intérpretes: Mario Casas, Michelle Jenner, Zoe Bonafonte, Enzo Oliver, Sergio Crespo.

Salvo que sea uno muy fan de la novela original (de Elia Barceló) y su género, que podríamos catalogar como romance-fantasía, hay que echarle muchas tragaderas a este Secreto del orfebre que viaja entre tiempos, 1999, 1976 y 1953, también entre la Barcelona postolímpica, la España franquista de interior y, atentos, el Nueva York del Chelsea Hotel, para seguir la pista de una historia de amor atravesada por la magia y citas al eterno retorno de Nietzsche.

Todo pasa, lo suyo habrá costado, por acompañar al orfebre Mario Casas en su melancolía de cigarrillo en mano, miradas perdidas y paseos en trajes de Toni Miró en búsqueda de ese amor perdido de la juventud agazapado y reaparecido entre los bucles de una paradoja espacio-temporal no apta para amantes del realismo social.

Olga Osorio reincide en los viajes en el tiempo (¡Salta!) y le pone aquí al asunto ese necesario almíbar, a mitad de camino entre el look de teleserie cara de sobremesa de TVE y unos guiños cinéfilos a In the mood for love (sic), para hacer pasar la España nacional-católica por un decorado crepuscular y lujoso dispuesto para la sublimación de las pasiones románticas más añejas. Con todo, este Secreto del orfebre busca actualizarse también con la operación de empoderamiento femenino urdida por el demiurgo Casas que culmina en una risible foto en blanco y negro donde aparece Patti Smith.