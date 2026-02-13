Casa con fantasma y Belén Rueda

La ficha *'El vestido'. Terror, España, 2026, 77 min. Dirección: Jacob Santana. Guion: Frank Ariza, Diego Ayala, Marco Lagarde. Fotografía: Christos Voudouris. Música: María Vertiz. Intérpretes: Belén Rueda, Vera Centenera, Belén Écija, Elena Irureta, Santiago Molero.

En una época en la que el cine de terror se ha sofisticado en su contacto con los estilemas del cine de autor a la moda (véase el catálogo A24), Frank Ariza, guionista y productor con ganas de hacerse un hueco industrial resucitando cierto espíritu de serie B (Reversión, Fragmentos), prefiere seguir mirando a los clásicos-modernos y sus clichés como modelos de referencia para El vestido, que vuelve a dirigir su socio Jacob Santana.

Tenemos aquí de nuevo una casa con fantasma de leve aire gótico, una ciudad desdibujada que podría ser cualquiera, coches americanos, colegios de pago, niños uniformados y una Belén Rueda en camiseta de tirantas auto-convencida de ser la ‘reina del terror’ patrio como madre separada con hija adolescente retraída y con ánimo de rehacer su vida.

A los clichés argumentales poco trabajados y revelación in extremis en un epílogo trilero, se le añaden temas de actualidad como el bullying, la cuestión de clase y el no menos trillado trauma de fondo a propósito de la separación, la custodia y la culpa que hacen de este Vestido un desfile de lugares comunes y sustos de saldo que llegan siempre antes desde los efectos de sonido y la música que gracias a una puesta en escena que no pasa de rutinaria.