Manuel Cristóbal: “Quienes trabajamos en festivales debemos buscar la sorpresa del público”

Al coordinador general del Festival de Sevilla, Manuel Cristóbal, el cartel que ha diseñado Pedro Cabañas para la 20 edición le inspira, con sus coloridos píxeles, un sentimiento de esperanza. “Necesitamos reenfocarnos y algo de alegría”, afirma este productor ante la inminente inauguración, este jueves, de un festival que estuvo a punto de no celebrarse pero que vuelve, en un formato atípico que no tendrá palmarés, con su filosofía de siempre, la de promover el mejor cine europeo.

–El festival arranca en unos días. ¿Cómo están los ánimos?

–Obviamente, estamos con los nervios por la cercanía del comienzo. Pero tenemos mucha ilusión, porque el esfuerzo que hemos hecho se va a ver. La programación que ha conseguido Antonio Navarro es espectacular. Tenemos tres de las cinco nominadas al Premio del Cine Europeo, están varias de las películas que cada país ha mandado a los Oscar... y en la Sección Oficial contamos con directores de la talla de Michel Gondry o Matteo Garrone. Wim Wenders, que ha estrenado este año Perfect Days, estará en la programación con Anselm, un documental sobre Anselm Kiefer que va a sorprender, que recupera a ese Wenders que te ofrecía cosas que no esperabas. En la Sección Oficial, por cierto, tenemos el mismo número de películas que se programaron el año pasado. Y en Panorama Andaluz proyectaremos el doble.

–Alguna vez, el anterior director del SEFF, José Luis Cienfuegos, nos llegó a decir que por las películas seleccionadas se advertía una Europa en combustión. ¿Qué síntomas muestran los cineastas escogidos este año?

–Es una pregunta que no sabría responder [ríe]. Lo importante es que todos puedan hacer sus películas. Se agradece que haya un cine muy distinto. Lo que creemos que hay que hacer en un festival de cine es propiciar que el público se asombre y se deslumbre. Sólo habría que ver la oferta de Panorama Andaluz, tan diferente, con proyectos que van desde un Jesucristo flamenco a un retrato de los Álvarez Quintero como Sembrando sueños, o el corto Aqueronte, dirigido por Manuel Muñoz Rivas y nominado a los Premios del Cine Europeo.

"Estamos analizando nuevas maneras de colaboración con la Academia Europea. No perderemos esa alianza"

–Uno de los emblemas del SEFF fue siempre la sección Nuevas Olas, que daba cabida al cine más arriesgado...

–Queremos seguir con esa apuesta, con esas películas que buscan ir más allá en el lenguaje cinematográfico. Hemos seleccionado propuestas muy interesantes, como Splendid Hotel, que Pedro Aguilera ha rodado en francés y que retrata la etapa de Rimbaud como traficante de armas en África. Veremos lo último de otros cineastas como Lois Patiño o Virginia García del Pino, o una película, Disco Boy, de Giacomo Abbruzzese, que es visualmente impresionante.

–Robot Dreams, una de las sensaciones del año, también estará en la Sección Oficial.

–Nos hace mucha ilusión tenerla, porque es una joya de la animación, y estamos encantados con que nos visite Pablo Berger. Con motivo de la película tendremos una exposición en el Ayuntamiento que mostrará todo el trabajo de arte del ilustrador y dibujante José Luis Ágreda, que es también una manera de apostar por el talento sevillano. Somos muchos los que admiramos su labor, podríamos montar un club de fans...

–En la inauguración, que acogerá la Fábrica de Artillería, le concederán un Giraldillo de Oro póstumo a Juan Antonio Bermúdez, programador de Panorama Andaluz fallecido el pasado noviembre.

–Yo no conocí a Juan Antonio, pero por lo que he podido ver era una persona que ha dejado mucha huella en los demás. Queríamos agradecer su contribución al festival, un premio que tiene un enorme valor sentimental cuando se cumplen 20 años del SEFF. No sé si se puede contar lo que haremos en la inauguración, pero básicamente es un acto en el que queremos celebrar las dos décadas de vida del festival. Como el Lope de Vega no está disponible decidimos reinventarnos en Artillería, que es tan impactante. La edición anterior se cerró allí, con el palmarés, y ahora abriremos una nueva convocatoria en ese espacio. La vida es caprichosamente circular.

–Dos directoras muy diferentes como la francesa Catherine Breillat y la española Carlota Pereda mantendrán encuentros con el público.

–Contamos con dos pioneras, cada una en su ámbito. De Breillat programamos en la Sección Oficial su nuevo largometraje, El último verano, y a ella le daremos también el Giraldillo de Oro por una carrera tan comprometida como la suya. Y por otro lado tenemos a Carlota Pereda, que ha confirmado el talento que apuntaba en Cerdita con La ermita, una cinta que no podemos tener porque se estrena este fin de semana en los cines, pero sí contaremos con la presencia de la directora. Me parece que tanto Breillat como Pereda van a reflejar muy bien la diversidad de planteamientos que tienen las directoras.

–En el apartado de clásicos rescatan Gigantes y cabezudos de Florián Rey.

–Los festivales tienen la obligación de redescubrir a directores que no se ciñen a la actualidad. El trampolín que supone un certamen tiene que dedicar tiempo también a los maestros. Era importante recordar a Florián Rey, porque muchas veces sabemos más de cineastas extranjeros que de pioneros españoles. Los festivales nos debemos a esa labor de divulgación.

–En anteriores ediciones, el SEFF se volcó en sus propuestas educativas. ¿Le interesa especialmente ese campo?

–Sí, y otro año más desarrollamos los ciclos de Europa Junior y Cinéfilos del futuro, y conservamos Ventana Cinéfila, el canal que tenemos en Filmin. Los jóvenes van a asistir a charlas con dos creadores tan interesantes como Pablo Berger y con Rafael Cobos, a propósito de El hijo zurdo el segundo. Para los que trabajamos en festivales o somos programadores iniciativas como éstas nos recuerdan por qué estamos aquí. Y para los directores, que vienen de un recorrido promocional en que han tenido que responder a las mismas preguntas, estos encuentros resultan muy estimulantes, porque la inocencia y el desparpajo de los chavales les ofrece nuevas perspectivas.

"Cuando hablamos de inteligencia artificial sacamos las antorchas. En el festival vamos a tener otro enfoque”

–El Festival se suma al debate sobre la inteligencia artificial.

–Eso será en un taller que dirige alguien que sabe, el abogado experto en derecho digital Borja Adsuara, que nos hablará de un mundo casi virgen, que se está pavimentando todavía. En muchas de las conferencias que hay sobre inteligencia artificial parece que encendemos las antorchas para quemar al monstruo de Frankenstein sin saber cómo es, y aquí no, aquí hay un enfoque más mesurado. Es un taller, y ahí se analizará hasta dónde podemos utilizar la inteligencia artificial, qué van a proponer la legislación europea y la americana... Es un curso para aterrizar en un ámbito complejo.

–Los Premios del Cine Europeo se trasladarán a enero, lo que hará difícil reanudar el anuncio de las nominaciones en Sevilla. ¿Trabajarán los lazos con la Academia Europea?

–En la inauguración una de las intervenciones será de Antonio Saura, su vicepresidente. Sevilla le debe muchísimo a la EFA, porque anunciar las nominaciones de los premios ayudó a poner el festival en el mapa. Estamos explorando nuevas vías de colaboración, porque es una alianza que no queremos perder.