Estrella del pop

La ficha *** 'De Estrella a estrellas'. Estrella Morente. Cante: Estrella Morente. Coros: Ruht, Cheto Muñoz, Antonio Carbonell. Guitarra: Montoyita. Guitarra eléctrica: Juan Navarro. Saxos y flauta: Tim Ries. Contrabajo: Daniel. Piano: Bernard Fowler. Percusión: Curro Conde, Popo. Batería: David. Dirección musical: Tim Ries, Antonio Carbonell. Lugar: Cartuja Center Cite. Fecha: Sábado, 28 de febrero. Aforo: Tres cuartos de entrada.

La cantaora Estrella Morente ofreció en Sevilla su nueva propuesta en la que pone su voz privilegiada al servicio de un repertorio compuesto por temas de la canción popular de España, Sudamérica, Estados Unidos o Francia. El nexo, si es que hacía falta, es que se trata de canciones popularizadas por divas de la canción de estas regiones y de cancioneros del jazz, la canción hispanoamericana, francesa, italiana o de la copla. Así, el espectáculo se presenta como un homenaje a divas tan dispares como Billie Holiday, Rocío Jurado, Chavela Vargas, Rocío Dúrcal, Mercedes Sosa, Mina o Édith Piaf. Con este objetivo se presentó con un grupo, ahora se dice banda, aunque banda en español como saben significa otra cosa, que mezclaba lo flamenco con el jazz. O quizá sería mejor que se presentaba con dos bandas, una de jazz, dirigida por el virtuoso Tim Ries, y otra de flamenco dirigida por Antonio Carbonell.

Grandes divas de la música popular del siglo XX pero también dos inmensas compositoras como Violeta Parra y Consuelo Velázquez. Y grandes compositores, claro está, que escribieron para estas voces privilegiadas: Manuel Alejandro, Jacques Brel, George Gershwin, etc. Aunque eran dos grupos bien diferenciados, la propuesta instrumental viene muy bien empastada ya que, casi siempre, se recurre a ritmos jondos para las adaptaciones: bulerías, tangos, tanguillos y bulerías por soleá. Así, sonaron, en algunos momentos destacados de la noche, el Bésame mucho de Consuelo Velázquez, que abrió la noche, Se nos rompió el amor, Summertime, Ne me quitte pas o el Gracias a la vida, que cerró la propuesta. Hubo un largo, acaso en demasía, entreacto, que Morente aprovechó para hacer un cambio de vestuario, en el que se dio paso a un dúo de baile flamenco, intervenciones de artistas invitados como Soleá y Kiki Morente y a un par de estándares jazzísticos a cargo de Ries y Fowler. Delicioso el tema que hizo Soleá Morente a solas con la guitarra eléctrica flamenca de Juan Navarro para un poema de Caballero Bonald musicado por Isidro Muñoz. Ya saben lo importante que es la poesía para la familia Morente. El tema de Kiki Morente fue, prácticamente, un dúo con el gran Antonio Carbonell, gigante incluso desde el anonimato de los coros. Otro momento destacado de la noche fue el duelo vocal entre Estrella Morente y una corista a la que la cantaora presentó como Ruth. No puedo decirles más porque no había programa de mano. En él Estrella Morente echó mano de un clásico del repertorio familiar: Encima de las corrientes o la versión de Morente de un salmo bíblico en versión de San Juan de la Cruz. Fue la única cala en el cancionero de Enrique Morente, junto a la soleá apolá que Estrella Morente cantó, en la recta final del recital, con el solo acompañamiento de la guitarra de Montoyita. La cantaora se fue soltando vocal y corporalmente conforme avanzaba la función hasta el punto de terminar bailando por bulerías, como suele hacer en sus recitales de flamenco de corte más tradicional.