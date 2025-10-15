Estreno de 'Closer' en Sevilla: Deseo, amor y dopamina en tiempos de Tinder

Año 2004. Una jovencísima Natalie Portman –Alice– irrumpe en la gran pantalla paseando por un Londres grisáceo. Lleva el pelo corto y teñido de un intensísimo color rojo. Mira desafiante a un jovencísimo Jude Law –Dan–, quien también camina por la ciudad del Támesis. Dos completos desconocidos que se enamoran a primera vista y cuyas vidas se entrelazan en apenas unos segundos. Así empieza la película Closer. Largometraje dirigido por Mike Nichols cuyo reparto –enredos y desenredos inclusive– se completa con Julia Roberts, en el papel de Anna, y de Clive Owen como Larry.

Lo cierto es que la cinta bebe de una obra de teatro que se estrenó en 1997 en el Royal National Theatre de Londres. Este sábado, 18 de octubre, regresará a las tablas del Auditorio Cartuja bajo la dirección de Vicente Carlos Luque en su versión española. Aunque mantiene el texto original de Patrick Marber, esta nueva producción trae diferentes novedades. La más significativa: la incorporación de una cámara en escena que permitirá que el espectador se acerque a los personajes. Conociendo así todo lo que ocultan, incluidos sus secretos más profundos.

“El texto tiene más sentido ahora que cuando se estrenó”, indica a este periódico la actriz Eva Pedraza, que se mete en la piel de la fotógrafa Anna Cameron. Argumenta esta reflexión explicando que “la juventud ha dado muchos pasos atrás en cuanto a cómo se relacionan hombres y mujeres”. Gran parte de la culpa puede ser de “las redes sociales”, como Tinder, que evitan “el contacto físico y el cara a cara”. Este elemento juega un papel disruptivo en la obra, sin embargo, lejos de demonizarlas, la actriz señala que “abren un mundo de posibilidades brutal, pero también lo cierran”.

Juego de atracción y traición a cuatro bandas

Y es que, en la era de la tecnología, los cuatro protagonistas –Miguel de Miguel, Lola Jiménez y Rafa Puerto completan el elenco– se sumergen en un juego de atracción, deseo y traición en el que se despoja al ideal del amor romántico de su razón de ser. “Aquí la premisa es: ¿por qué el amor no es suficiente?”, manifiesta Pedraza y hace hincapié en que los cuatro personajes, a pesar de tener personalidades muy definidas, “caemos en las mismas tentaciones, en la mentira, en los celos y en la posesión”. De hecho, la fina línea que separa el amor y el deseo se difumina por escenas: “Cuando conviertes el amor en un deseo, lo estás convirtiendo también en una necesidad y te haces dependiente de esa persona”.

En una era marcada por las redes sociales, pero también “por la necesidad de validación constante” y de sentir esa liberación de dopamina cuando te sientes atraído por alguien, Pedraza cree que “nos estamos olvidando de querernos un poquito”, porque en el fondo de este “ir y venir y venir tan acelerado” subyace “un vacío terrible”.

Por estos motivos, valora que esta versión española de Closer puede provocar que “mucha gente se sienta identificada”. “Todos hemos sido un poco todos los personajes en alguna época de nuestra vida”, lo que ahora “se conoce como tóxico”. Aunque cree que cada espectador “se va a llevar una reflexión” a casa, sí que desea que la gente se pregunte por qué “necesitamos satisfacer continuamente ese subidón de dopamina”. En un tiempo convulso, donde priman las relaciones de usar y tirar, es necesario preguntarse: “¿Somos felices así o estamos enganchados a una droga llamada amor?”.