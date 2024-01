Los estrenos de 2024: Razones para seguir amando el cine

Más allá de las masas que atrajeron Barbie y Oppenheimer, 2023 fue el año en que el público abrazó de nuevo la liturgia de ir al cine con recobrado entusiasmo, ya sin la timidez y la precaución de los momentos más duros del Covid. Las cifras de taquilla han devuelto en los últimos meses la esperanza al sector, y este 2024 que arranca promete consolidar ese rito de que nos cuenten películas y nos hagan olvidar el dolor y el desconcierto del mundo. Aquí van algunos estrenos previstos para 2024, un puñado de argumentos para prolongar la pasión.

Perfect Days. Lejos ya de la gloria que le brindaron películas como Paris, Texas y Cielo sobre Berlín, Wim Wenders mantenía desde hace mucho tiempo una carrera errática, salvada por algún éxito aislado como el documental que dedicó a Pina Bausch. Con Perfect Days, según cuentan, el alemán recobra el pulso con una película tan pequeña como emocionante, ambientada en Japón y protagonizada por un limpiador de retretes de Tokio. Por este papel Kôji Yakusho ganó el premio al mejor actor en Cannes. 12 de enero.

La memoria infinita. Después del fenómeno conseguido con El agente topo, que llegó a estar entre las nominadas al Oscar, la chilena Maite Alberdi regresa con este documental premiado en Sundance. Alberdi filma a una pareja, formada por un periodista y una actriz y ex ministra, que se enfrenta al alzhéimer que sufre el primero. Pese a la dureza del tema, la directora asegura que lo positivo de grabar la vida, y no firmar una ficción, es que la risa asoma también en el drama. 12 de enero.

La zona de interés. Apuntaba a que sería uno de los títulos de la temporada, y su paso por Cannes, donde se hizo con el Gran Premio del Jurado, lo confirmó. La novela de Martin Amis, que murió la semana en que se presentaba la adaptación de su libro en el festival, no podía caer en mejores manos: tras la cámara, el británico Jonathan Glazer, que había demostrado su maestría en filmes como Reencarnación y Under the Skin; en el reparto, la actriz del momento, Sandra Hüller, descomunal en Anatomía de una caída. El resultado, el retrato de la barbarie desde un ángulo: la familia de un comandante nazi que celebra la vida en una casa que linda con un campo de concentración. 19 de enero.

Pobres criaturas. El equipo de La favorita, el director Yorgos Lanthimos, el guionista Tony McNamara y la actriz Emma Stone, llevan a la pantalla una novela del escocés Alasdair Gray que en España ha recuperado Libros Walden. Lanthimos parecía el director adecuado para esta expedición por una Europa que se debate entre los cambios que implica el progreso y la parálisis de una moral acartonada. Bella Baxter, surgida de un experimento científico, reivindica su libertad y despliega su apetito sexual en este paisaje convulso. Logró el León de Oro en Venecia y es una de las favoritas para el Oscar. 26 de enero.

El color púrpura. Casi treinta años después del intenso drama que dirigió Steven Spielberg, la historia que ideó la novelista Alice Walker cobra una nueva vida en la gran pantalla y llega al público joven gracias a esta adaptación de un musical de Broadway. En EE UU se estrenó en Navidad y en la taquilla ha registrado el mejor arranque en la cartelera por esas fechas desde 2009. Tres implicados en el proyecto del 85, Spielberg, Quincy Jones, que componía la música entonces, y Oprah Winfrey, una de las actrices, producen y Fantasia Barrino, Halle Bailey y Danielle Brooks encabezan un reparto que ha obtenido excelentes críticas. 9 de febrero.

Ferrari. El veterano Michael Mann afronta la biografía del piloto de carreras y empresario del automóvil, al que presta sus facciones Adam Driver y que aquí es retratado en una profunda crisis, cercado por las deudas, desolado por la muerte de su hijo y en un constante desencuentro con su mujer, una Penélope Cruz que podría conquistar su quinta nominación al Oscar. Se vio en Venecia y las críticas fueron despiadadas y pródigas en metáforas: decían que Mann se había estrellado y que su bólido se quedaba muy lejos de ganar la carrera. 9 de febrero.

Priscilla. Un año después del Elvis de Baz Luhrmann, Sofia Coppola plantea una suerte de cara b de aquella propuesta: la versión de la mujer que estuvo al lado del divo desde que lo conoció siendo una jovencita en una base militar alemana. Cailee Spaeny, merecedora de la Copa Volpi en Venecia, ejerce de guía por la intimidad de un matrimonio en el que el rey del rock muestra su peor cara. Jacob Elordi, al que le reprochan que es demasiado alto para el papel, convenció a la verdadera Priscilla con su voz. 14 de febrero.

Desconocidos. Andrew Haigh, el solvente director de Weekend y de 45 años, está detrás de esta historia de amor y duelo que reflexiona sobre la soledad desde el registro de lo fantástico. Andrew Scott, un curtido actor de teatro al que su papel de sacerdote en Fleabag otorgó la popularidad, encarna a Adam, un escritor solitario al que el encuentro con un vecino, el carismático Paul Mescal, trastocará su visión del mundo. Basada en la novela Strangers del japonés Taichi Yamada, que ya inspiró otro largometraje a finales de los 80, The Discarnates, de Nobuhiko Obayashi. 23 de febrero.

Secretos de un escándalo. El autor de joyas como Lejos del cielo y Carol, Todd Haynes, vuelve con un proyecto complejo, una disección de las miserias domésticas que propicia un duelo entre dos intérpretes superlativas, Natalie Portman y Julianne Moore, que coinciden por primera vez en pantalla. La primera es una actriz que acude a la casa de la segunda, una mujer a la que aún persigue la polémica por haber seducido a un adolescente con el que se casaría posteriormente. Las reseñas de Cannes no sitúan este filme entre lo mejor de la carrera de Haynes, pero estamos ante un cineasta siempre estimulante. Desafortunada traducción del sugerente título original, May December. 23 de febrero.

Dune: Parte Dos. La primera parte confirmó que el canadiense Denis Villeneuve era la elección pertinente para convertir en imágenes el universo de Frank Herbert, una empresa que no pudo culminar Alejandro Jodorowsky y que no figura entre los muchos logros de David Lynch. La segunda entrega, cuyo estreno se aplazó por la huelga de actores, desembarca en marzo en la cartelera. Paul Atreides, al que sigue interpretando el ubicuo Timothée Chalamet, se une a los Fremen “en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Ante la disyuntiva de elegir entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que sólo él puede prever”, adelantan desde Warner Bros. 1 de marzo.

Los pequeños amores. Tras su hermoso debut en el largo con Viaje al cuarto de una madre, la sevillana Celia Rico continúa indagando en las relaciones familiares con este filme, retrato de la convivencia en vacaciones de otra hija y otra madre, aquí interpretadas por María Vázquez y Adriana Ozores. Rico define su obra como “una película sobre las cosas más cotidianas y mundanas que nos suceden cuando convivimos con nuestras madres, pero también sobre las más complejas, esas otras que nos sobrevienen cuando nos vemos reflejadas en ellas y miramos nuestras vidas en el espejo de los años”. 8 de marzo.

Puan. Galardonada en San Sebastián con los premios a la mejor interpretación protagonista, Marcelo Subiotto, y al guión de María Alché, Benjamín Naishtat, también directores, la comedia describe las luchas hostiles que se viven en la Universidad por ocupar una cátedra. El protagonista espera heredar el puesto de su mentor, que ha muerto inesperadamente, pero en su deseo se interpondrá un profesor (Leonardo Sbaraglia) que regresa de Alemania dispuesto a dar guerra. Nominada al Forqué y al Goya, debe su título a una calle del barrio de Caballito, en Buenos Aires. 22 de marzo.

‘El color púrpura’ regresa ahora a las salas de cine en formato de musical

Mickey 7. Hay quien habría enarcado una ceja hace unos años si le hubiesen enumerado la lista de directores con los que ha trabajado Robert Pattinson, nombres del calibre de Claire Denis, David Cronenberg y James Gray. Ahora, el actor –que presta su voz a la versión en inglés de lo último de Miyazaki, El chico y la garza– se alía con Bong Joon-ho, en el esperadísimo retorno del coreano tras hacer historia en los Oscar con Parásitos. Ambos adaptan una novela de ciencia ficción de Edward Ashton en la que un robot se niega a ser reemplazado por su réplica. ¿Estarán a la altura de las expectativas? 27 de marzo.

Disco, Ibiza, Locomía. Las vistosas coreografías, las voluminosas hombreras y el llamativo manejo del abanico marcaron a fuego en el imaginario colectivo al grupo Locomía, pero más allá de aquellas actuaciones el público desconocía las inquietudes y la historia de quienes formaban esa propuesta. Un documental recreó los orígenes de ese proyecto y ahora es Kike Maíllo (Eva, Toro) el encargado de montar una ficción que arranca en la Ibiza de los 80 y que protagonizan Jaime Lorente (Xavi Font, el inventor de la fórmula) y Alberto Amman. 19 de abril.

Dragonkeeper. Tras su curiosa aproximación al genio aragonés en Buñuel en el laberinto de las tortugas, por la que recibió el Premio del Cine Europeo y el Goya, Salvador Simó emprende otra aventura inesperada y lidera una superproducción hispanochina que adapta el primer libro de la saga de Carole Wilkinson. Según anticipa Atresmedia, una de las productoras, Dragonkeeper se centra en Ping, una niña esclava que se convierte en una verdadera guardiana de dragones ayudando al último dragón imperial en su viaje a través de China para llevar un huevo de este a la costa, el único punto donde puede eclosionar. 19 de abril.

Rivales. El italiano Luca Guadagnino es uno de esos creadores que genera pasiones o animadversión, alguien celebrado por su sensibilidad o denostado por su esteticismo gracias a cintas como Call me by your name o su remake de Suspiria. En Rivales, en la que se apoya en un guión del dramaturgo Justin Kuritzkes, reúne un triángulo de indudable atractivo, el que componen Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist. Un tenista en horas bajas coincidirá en un torneo con la antigua pareja de su esposa y también entrenadora. El juego está servido. 26 de abril.

El mal no existe. Ryûsuke Hamaguchi se desmarcó como uno de los autores más interesantes de la actualidad con La ruleta de la fortuna y la fantasía y especialmente con su adaptación de Murakami, la oscarizada Drive my car. Ahora, el japonés presenta un relato impredecible e hipnótico sobre un hombre que vive en un pueblo y sigue con preocupación los planes de construir un camping en su zona, lo que provocará problemas en el suministro del agua. 1 de mayo.

Amigos imaginarios. El actor John Krasinski demostró su tino como director con Un lugar tranquilo, una propuesta de terror que trataba con inteligencia a su público, a la que le siguió una secuela igualmente sobria y efectiva. Ahora cambia de tercio con una historia destinada al público infantil en la que una niña empieza a ver a los amigos imaginarios que la gente ha dejado atrás al crecer. El cartel, con una mano peluda y grandota que asoma por una ventana, augura un tono entrañable alejada de los sobresaltos de sus películas anteriores. 17 de mayo.

Furiosa. Si nos ceñimos a los datos, George Miller, con 78 años, anda cerca de convertirse en octogenario, pero su cine vertiginoso y rabiosamente joven atropella cualquier atisbo de senectud. La quinta entrega de la saga transcurre 15 años antes de la acción de Mad Max: Furia en la carretera y ahora es Anya Taylor-Joy quien interpreta el personaje que abordó Charlize Theron en el anterior episodio, Furiosa. El tráiler lo corrobora: el itinerario trazado por el viejo zorro Miller no va a ser precisamente un plácido paseo. Se estrena en mayo.

Del Revés 2. Estrenada en 2015, Del revés supuso una de las más felices creaciones de Pixar, un certero retrato del maremágnum de emociones que todos llevamos dentro y una nueva demostración del talento de este estudio de animación para combinar hondura y ligereza y conmover al personal. Ahora Pixar retoma a la protagonista de aquel título, Riley, y la sigue en un momento complicado de su vida, la adolescencia, una etapa en la que los distintos estados de ánimo prenden como la dinamita. 14 de junio.

Bitelchús 2. Han pasado 36 años desde que una pareja de fantasmas, los encantadores Geena Davis y Alec Baldwin, contrataran los servicios de Bitelchús para que echara a los inquilinos que tenía la casa en la que seguían deambulando tras morir. Quizás porque añora la frescura de sus comienzos, Tim Burton revive a esa criatura diabólica a la que interpretaba Michael Keaton en una secuela que ha pillado por sorpresa a Hollywood. Con Keaton repite Winona Ryder y se incorporan Willem Dafoe, Monica Bellucci y Jenna Ortega. 6 de septiembre.

Joker: Folie a Deux. Aunque el villano había tenido otras encarnaciones memorables, con Jack Nicholson y el malogrado Heath Ledger enfrentándose al personaje de maneras muy dispares, Joker volvió a los cines en una versión extremadamente realista y dolorosa. Joaquin Phoenix, animado por el director Todd Phillips, se crecía en la mueca enloquecida del antihéroe y conseguía su primer Oscar. Warner no iba a dejar pasar la oportunidad de explotar un filón que arrasó en taquilla, y aquí está Joker: Folie a deux. Se saben dos cosas: que se suma Lady Gaga y que la película será un musical. 4 de octubre.

Gladiator 2. Dos décadas después de su triunfo en los Oscar, donde se llevó cinco estatuillas, entre ellas las de película y actor, Ridley Scott regresa al tiempo de los romanos con el propósito de repetir uno de los mayores éxitos de su carrera. Se desconoce aún la trama, pero parece que el protagonismo recae en Paul Mescal, una de las sensaciones del momento tras su aclamado trabajo en Aftersun, y que le acompañan Denzel Washington y Pedro Pascal. ¿Será otra historia de venganza? ¿Habrá otro emperador corrupto al que desenmascarar? Las respuestas, en noviembre, cuando está previsto el estreno.