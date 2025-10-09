Revista de estrenos en plataformas

Cabe preguntarse si el hecho de que el último filme del canadiense David Cronenberg, el estupendo y crepuscular Los sudarios (2024), se haya estrenado en nuestro país directamente en Filmin, es una buena o una mala noticia para la propia película. Se supone que los distribuidores conocen mejor el potencial de espectadores en un lugar (la sala) u otro, y no sería de extrañar que la menguante legión de seguidores del director de Videodrome o El almuerzo desnudo estén ya hoy más acomodados en sus hogares y suscripciones que dispuestos a salir de casa para pagar una entrada. Sea como fuere, el último Cronenberg tiene algo de summa y despedida, de canto funerario y melancólico por lo que ya no está (su esposa, muerta en 2017), sublimado en una nueva trama de conspiración (que termina siendo lo de menos) en la que ese canoso y antipático alter ego que encarna Vincent Cassel mira de frente a la muerte y a la descomposición de los cuerpos amados desde la memoria, la persistencia del deseo (en una nueva variante sobre Vertigo) y, como siempre, la especulación tecnológica, que aquí permite ver qué ocurre más allá de la degradación física.

A la espera de sus estrenos de autor pre-navideños con opción a Oscar (el Frankenstein de Guillermo Del Toro, Una casa llena de dinamita, de Katherine Bigelow, Jay Kelly, de Noah Baumbach, Nouvelle Vague, de Richard Linklater, o Ballad of a small player, de Edward Berger), Netflix sigue inundando su oferta semanal de morralla global. Entre ella se ha colado Steve, drama irlandés sobre la salud mental ambientado en un reformatorio juvenil cuyo principal reclamo es la presencia del oscarizado Cillian Murphy.

A AppleTV+ ha llegado también la nueva cinta de acción y valores de Paul Greengrass (United 93, la saga Bourne Capitán Phillips), Laberinto en llamas, que sitúa a un heroico mal padre interpretado por Matthew McConaughey en mitad de un gigantesco incendio en California conduciendo un autobús escolar: nuevo cine de catástrofes 2.0 con tanto esquematismo y simplificación argumental como espectacularidad digital y estilo documental marca de la casa. Se olvida mientras se ve arder el monte.

De Movistar+ nos gustaría rescatar al menos un par de documentales cinéfilos: ya disponible, Clasificado “S”: transgresión en la Transición, de Alberto Sedano, se adentra en los detalles históricos y anécdotas en torno a la popular clasificación cinematográfica para adultos para trazar un mapa sociológico-cinéfilo de la España de entonces por el que desfilan Álex de la Iglesia o el actor Jack Taylor entre expertos en la materia y la época.

Y en unos días, ya nos frotamos los ojos y los oídos, llegará a la misma plataforma el documental Érase una vez Michel Legrand, de David Dessites, un recorrido por la vida y la obra de uno de nuestros compositores cinematográficos de cabecera, el hombre que fusionó la música barroca, el pop y el jazz, eternamente asociado a los filmes musicales de Jacques Demy, de Los paraguas de Cherburgo a Tres entradas para el 26, también a la popular serie de animación infantil Érase una vez… el hombre o a títulos norteamericanos como Verano del 42, Yentl o El caso de Thomas Crown, con los que ganó sus tres Oscar.

Y bueno, ya saben que en Canal Arte en español siempre tienen a mano y en abierto una buena oferta de clásicos europeos restaurados. Los últimos en incorporarse a la colección ArteKino: la portuguesa Orden Moral (2020, Mário Barroso), las húngaras La muchacha (1968, Marta Mészáros) y Mi siglo XX (1989, Ildiko Enyedi), la checa Il Boemo (2022, Petr Vaclav) o la francesa Un viejo fusil (1975, Robert Enrico), una de las más populares cintas sobre la Francia ocupada por los nazis con una Romy Schneider inolvidable.

8º Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales

Organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el ciclo ‘Cine y Mujeres Rurales’ llega a su octava edición en una doble versión presencial (en 470 localidades de todo el país) y online (del 17 al 31 de octubre) con la finalidad de visibilizar a las mujeres del ámbito rural español y los problemas y situaciones a los que se enfrentan.

En lo que respecta a la muestra online y gratuita, encontramos quince títulos entre ficciones, documentales y cortometrajes: Casa Reynal, de Laia Manresa, la estupenda Historia de pastores, de Jaime Puertas Castillo, de la que ya nos ocupamos aquí, Solteronas, de Manuel Jiménez, Tierra de nuestras madres, de Liz Lobato, de la que también escribimos en su estreno, Lavanderas de Soria, de Nuria Peña, o el mediometraje de Elena López Riera Las novias del Sur, una indagación documental y política en el archivo fotográfico familiar con el que la realizadora alicantina ganó el Cesar francés en 2024.

Cine y Mujeres rurales

Completan la selección otros títulos a descubrir como los cortos Lavadoiro, de Patiño y Amado, Las sirenas, de María Abenia, Renacuajos, de Isabel Rosó, Nana, de Sara Fortuna, o Se acabó, de Fran Caballero.

Frederick Wiseman retratista de América en TCM

Todos los sábados y domingos de octubre, a las 22:00h., TCM emitirá una selección de documentales del prestigioso cineasta norteamericano Frederick Wiseman: Welfare, sobre el funcionamiento del sistema de asistencia social; High School, sobre la escuela secundaria; In Jackson Heights, sobre el barrio multicultural de Queens; Ley y orden, sobre la Policía de Kansas City; Ex Libris, sobre la Biblioteca de Nueva York, o National Gallery, sobre la pinacoteca londinense.

A sus 95 años, Wiseman es toda una leyenda del cine documental. En 1967 dirigió su primer filme, Titicut Follies, sobre las condiciones de vida de los internos del Hospital de Bridgewater, un film que sentó las bases de su estilo y generó una enorme polémica en la sociedad de la época. A partir de ese momento se lanzó a retratar todo tipo de lugares e instituciones públicas con un estilo único: rodando de cuatro a seis semanas, a veces hasta doce, con un pequeño equipo. Después, durante unos ocho meses o incluso un año, se dedica a ver, estructurar y montar lo filmado de manera meticulosa.