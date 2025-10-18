En el laberinto de la conciencia

La ficha *** 'Exit 8'. Terror-absurdo, Japón, 2025, 94 min. Dirección: Genki Kawamura. Guion: Genki Kawamura, Hirase Kentaro. Fotografía: Keisuke Imamura. Música: Shouhei Amimori. Intérpretes: Kazunari Ninomiya, Yamato Kôchi, Nana Komatsu, Naru Asanuma.

Basada en un popular videojuego del mismo nombre, Exit 8 prolonga de forma natural y orgánica el carácter minimalista, laberíntico, repetitivo, absurdo, alegórico, pesadillesco y existencial del original en su única y despojada localización subterránea en los pasillos blancos entre estaciones de metro de una incierta ciudad japonesa.

Partiendo de un prólogo rodado en plano subjetivo que pone a prueba nuestra paciencia, la película de Genki Kawamura (Cien flores) pasa pronto de pantalla para adoptar la estética del seguimiento dentro de ese espacio único recorrido en bucle donde la detección de cada “anomalía” será la única posibilidad de escape de un ciclo infinito a la manera de uno de esos diseños imposibles de Escher como los que anuncia uno de los carteles que pueden verse en las paredes.

La cinta asume su reto conceptual con bastante rigor, sentido del crescendo y la sorpresa terrorífica o espectacular e invita al espectador a participar del propio juego que desafía la atención y la paciencia de sus tres protagonistas episódicos, que se revelan y relevan como trasuntos del salary man alienado en su rutina diaria o del hombre en plena crisis de pánico y madurez ante la posibilidad de la paternidad y el cambio vital. La aparición de un niño desamparado redobla también ese discurso central del filme hacia la idea de la orfandad y convierte el espacio sin salida en una suerte de pantalla móvil e imaginaria donde se proyectan y materializan los traumas, los temores y las patologías de la masculinidad en el Japón contemporáneo.