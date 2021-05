Embajada de México en Galería Zunino

La ficha 'Artistas mexicanos. Zona Querétaro'. Galería Zunino. Cuesta del Rosario, 8, 1, 1º L. Sevilla. Hasta el 22 de mayo

La galería Zunino ofrece un breve panorama de autores mexicanos, 14, con edades comprendidas entre 27 y 44 años. La iniciativa es un acuerdo con la galería Impulso de Querétaro, que hizo la convocatoria de autores y seleccionó las obras. La intención es el intercambio: la galería sevillana mostrará obras en la ciudad queretana.

Las piezas son muy variadas. Sólo coinciden todas en el formato, 30 x 40 cm. Singular resulta el trabajo de Andrea de la Parra. Una abstracción geométrica de formas, casi caleidoscópicas –así titula la serie a la que pertenece el cuadro–, con intención de indagar en la percepción visual. La autora lleva este afán constructivo a la escultura.

Daphne Meer, nacida en Querétaro en 1992 y formada en la universidad de la misma ciudad y en la Antigua Academia de San Carlos, fundada por Carlos III, trabaja con especial brillantez el color y la luz en una suerte de interior con una epigrafía con ecos de Bárbara Kruger. Además de la pintura y la escultura, Meer ha trabajado en el diseño de escenografías cinematográficas.

Luis Sandoval (Ciudad de México, 1994), licenciado en artes visuales, especialidad artes plásticas por la Universidad de Querétaro, construye con una variada gama de grises un árbol con ecos antropomórficos. Un vibrante anillo en luminoso amarillo se superpone a la figura con el consiguiente contraste.

Jorge A. Ortega (León, Guanajuato, 1982), licenciado en artes visuales, especialidad obra gráfica, en la Universidad San Nicolás de Hidalgo, Morelia, ofrece una obra también en una gama muy oscura: es una figura de alguien que parece ausente o recogido en sí, que se ha construido en una oblicua desarrollada al compás de la diagonal y ocupa por completo el cuadro. La forma reitera así el aislamiento de la figura.

Iván Córdoba (Oaxaca, 1977), formado como diseñador gráfico, une diversas técnicas en la misma obra. En ésta, el bordado y el acrílico. Llama especialmente la atención su capacidad definitoria del trazo: forma el espacio, construye una poderosa cabeza y logra un vivo ritmo mediante formas muy sencillas que recuerdan al legado del tachisme.

La pintura de Gerardo Velázquez (Cuernavaca, Morelos, 1986) tiene puntos de contacto con el informalismo francés, en especial con las obras de Wols o Fautrier. Como ellos aisla una parte del lienzo en la que concentra la pintura como si de una figura se tratara, en oposición al fondo, aunque en una y otra parte domina lo carente de forma, l’informel.

Carlos Herrera Aguilar, nacido en Celaya, Guanajuato, 1978, es profesor de dibujo, pintura y obra gráfica en el Instituto de Artes y Oficios de Querétaro. En su obra, el gesto y la materia (carbón, pastel, acrilico) cooperan en una abstracción dura pero eficaz.

Adrián Basterrechea, graduado por la Universidad Mesoa­mericana de San Agustín en diseño y comunicación visual, hace un obra dura, como Linchamiento, recogida en la muestra. Interiores deshechos, cuerpos erosionados hasta perder las facciones, aves amenazantes e inquietantes mirones, como los de esta obra, hacen pensar en Francis Bacon.

Ernesto Loza, Guadalajara, Jalisco 1983, estudia artes visuales en la Universidad de Guadalajara y se especializa en pintura y dibujo. El trabajo expuesto se sitúa en las raíces del mito. Aunque su expresivismo puede hacer pensar en una célebre xilografía de Schmidt-Rottluff, Cristo no se os ha aparecido, la técnica empleada y la propia figura insisten en un arcaísmo ajeno al alemán.

En parecida dirección, la obra de Gabriel Astaroth Gómez Estrada (Querétaro, 1987).Con extraño título, Doleores, resultado de la confluencia entre óleo y Dolores, el breve óvalo encierra una figura talismán que reúne signos de la tradición cristiana, el paganismo popular, la magia y los asocia a la materia de la pintura.

Xavier Aguilar (Querétaro, 1988), licenciado en docencia del arte por la Universidad de esa ciudad, hace aparecer sobre el lienzo la figura no sé si de hechicera o madre primordial de manera que los mismos rasgos de la figura enfaticen su condición sagrada o mágica.

María Magdalena Pelayo Espinosa, Maca Pelayo (Guadalajara, 1988), autodidacta, cultiva la escultura y la pintura, y no desdeña la tarea de escribir. En su obra My mind is free, la imagen emblemática posee trazos con cualidad casi epigráfica y colores puros.

Daves Barrón nació en México DF y estudió Bellas Artes en Querétaro completando sus estudios en España, en la Politécnica de València. Su trabajo, una especie de guante deportivo que adquiere y a la vez rechaza los rasgos de una mano, se mueve entre el arte pop y el fotorrealismo.

Erika Sabinal Cholula, licenciada en artes plásticas por el instituto de artes visuales del estado de Puebla, rememora con sorna el mundo de los superhéroes. La factura, cuidada formalmente, fortalece la calidad irónica de la obra.