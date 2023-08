"Que no lo llamen aplazamiento, porque es cancelación: en 2023 no va a haber Festival"

El traslado a primavera del Festival de Cine Europeo, anunciado este miércoles por la delegada de Cultura Minerva Salas, causó perplejidad entre los profesionales del cine. El productor Gervasio Iglesias, uno de los nombres destacados de la industria cultural andaluza, juzgó como un "error tremendo" la medida tomada por el Ayuntamiento de Sevilla. "No se trata de un aplazamiento, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Que no vendan que es un aplazamiento porque es una cancelación: en 2023 no va a haber festival", matiza este veterano involucrado recientemente en proyectos como Las gentiles, Modelo 77 o las últimas creaciones de Gonzalo García-Pelayo.

El cambio, defiende Iglesias, "implica que se pierda un hueco en la agenda de festivales que ha sido complicadísimo conseguir. Es muy difícil convertir un festival en una referencia, ganarte el espacio para que nadie te lo disputa", prosigue el productor. "Han tirado por el suelo todo el trabajo que se ha hecho en la ciudad de posicionamiento a nivel nacional e internacional. Sólo hay que pensar en la buena imagen que hemos dado cada vez que hemos colaborado con la EFA y las nominaciones a los Premios del Cine Europeo. La proyección internacional que se ha logrado con eso ha sido potentísima".

Iglesias coincide en que "que se diga que el Festival no se puede celebrar por los Grammy Latino da una imagen muy negativa de la ciudad. Se está diciendo que no somos capaces de organizar dos grandes eventos al mismo tiempo. El mes tiene muchos días, retrásalo un poco, pero no lo pases a la primavera, cuando se celebran el Festival de Málaga, centrado en el cine español, y Cannes, el escaparate del cine europeo. No tiene ningún sentido. Espero que recapaciten y que vuelvan a su fecha, aunque tengan una edición de transición".