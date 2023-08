El PSOE considera un "despropósito" el aplazamiento del Festival por su coincidencia con los Grammy Latino

El ex alcalde de Sevilla Antonio Muñoz, también antiguo delegado de Cultura, calificó este miércoles de "auténtico despropósito" el aplazamiento del Festival de Cine Europeo a la primavera. El político consideró el cambio de fecha de la edición número 20, prevista inicialmente para noviembre, como "una falta de respeto al público, a los amantes del cine", dijo Muñoz sobre "un evento consolidado en la agenda cultural de la ciudad, con un respaldo considerable por parte de la gente, 75.000 espectadores en números redondos en las últimas ediciones". La actual delegada de Cultura, Minerva Salas, aseguró que el Festival de Sevilla se retrasaba a la primavera al coincidir con los Grammy Latino y ser ambas citas "incompatibles".

En declaraciones a este periódico, el portavoz del grupo municipal socialista reivindicó que el festival aparece "siempre" el primero "en el ránking de puntuación con distintos parámetros" que elabora el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), "lo que demuestra que el SEFF tiene su eco y su idiosincrasia en el mapa de festivales de España". Muñoz quiso recordar que la Academia de Cine Europeo suele anunciar cada año, en noviembre, las nominaciones a sus premios en Sevilla. "Me parece una auténtica frivolidad ese cambio de fecha, argumentando además la coincidencia con los Grammy. Eso es poner en riesgo toda la red de fidelidad que tiene el festival, en cuanto a instituciones, y aquí habría que contar las Academias española y andaluza junto con la europea, en cuanto al público...", lamenta el político.

En opinión de Muñoz, "este señor, el alcalde José Luis Sanz, tiene que saber que el festival no le pertenece, que forma parte de la ciudad, y es una falta de respeto aplazarlo. Me parece una catetada justificar esta decisión con la coincidencia con los Grammy", opina, antes de rebatir el argumento que han facilitado desde el Consistorio. "Esta ciudad ha demostrado en los últimos años, con una agenda cultural que ha crecido tanto en actividades en los barrios como en eventos nacionales e internacionales, con los Goya, los Forqué o los MTV Awards, que tiene músculo organizativo y público de sobra para que puedan coincidir diferentes propuestas culturales, y salir de esos desafíos de manera satisfactoria". Desde el PSOE creen que José Luis Sanz "está poniendo en peligro el Festival de Cine" y juzgan "inadecuado" que la noticia se haya comunicado en una entrevista de la delegada Minerva Salas a la cadena Ser.

Muñoz no oculta que el festival, al que una delegada del PP, María del Mar Sánchez Estrella, dio un notable impulso con la elección de José Luis Cienfuegos para dirigir la cita, es uno de sus proyectos favoritos de la vida cultural de la ciudad. "Aquí quiero hablar de experiencias personales, pero hoy recuerdo a profesionales que venían al festival no por el anhelo de pisar una alfombra roja, sino porque se sentían muy identificados con el ADN del SEFF. Me acuerdo de conversaciones con Albert Serra, que me decía que él no se desplazaba a cualquier festival pero que en Sevilla se sentía muy cómodo; me viene a la cabeza también el director sueco Roy Andersson, que se mostraba exultante por estar aquí; o referentes tan diversos como Pere Portabella o Valeria Golino, encantados también con el festival", enumera.

Muñoz añade que "siempre me ha gustado decir que en una ciudad como la nuestra, en la que tienen tanto peso las tradiciones, nuestra historia, el festival contribuye a la oferta cultural, y reequilibra la visión que se tiene de Sevilla. Frente a las costumbres el festival aportaba un perfil más contemporáneo, con una programación menos ortodoxa", analiza, antes de hacer "una reflexión: no quiero ni pensar en esta ola de conservadurismo que vivimos que el cambio de fecha y la reorientación del festival conlleven atisbos de censura a lo que se escucha a veces en el Pleno de cine ideológico. Me da miedo que el PP de Sevilla esté entrando en esos derroteros".

La Noche en Blanco anunció que se celebrará en octubre "a pesar de la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla"

Las reacciones al aplazamiento del Festival de Cine provocaron malestar en el sector. En sus redes sociales, la Noche en Blanco informó de que su décima edición "se seguirá celebrando el primer fin de semana de octubre, como de costumbre, sumando al otoño cultural de la ciudad y a pesar de la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla", expusieron los organizadores de esta iniciativa.

"No solo son costumbres y tradiciones, existen unos calendarios profesionales de programadores y gestores culturales que casan perfectamente con otras grandes citas internacionales a las que la ciudad puede y debe seguir aspirando, por sobrada capacidad y experiencia", reclamaron desde la Noche en Blanco. "Lástima que eventos consolidados como el Festival de Sevilla, parte de la marca Sevilla por su importancia en la industria, sea denostado y se dé una patada adelante a su organización, quedando en el aire su futuro", comentaron en respuesta a la información publicada por Diario de Sevilla, antes de desear "mucho ánimo a los integrantes" del Festival.