Venecia 2021: regreso a la normalidad

Poco a poco los grandes festivales van volviendo a la normalidad después de dos temporadas aciagas de parones, restricciones, modalidades mixtas e incertidumbre. O al menos eso parece después de Cannes, Locarno y Karlovy Vary, y a la espera de San Sebastián, donde Johnny Depp y Marion Cotillard pondrán la necesaria nota de glamour y el reclamo para los telediarios.

Del 1 al 11 de septiembre se celebra también el veterano Festival de Venecia dirigido por Alberto Barbera, que ha conseguido reunir en su sección oficial a algunos pesos pesados habituales de Cannes en un trasvase que aspira a revitalizar su peso dentro de los eventos cinematográficos de categoría A. Es el caso de Pedro Almodóvar, a quien después de otorgarle en León de Oro a su trayectoria en 2019, se ofrece ahora canal, flashes y alfombra roja inaugural con Madres paralelas, un drama protagonizado por Penélope Cruz y la joven Milena Smit que sigue ahondando en el universo femenino y la maternidad a través de dos historias cruzadas con algunos apuntes sobre la actualidad política y social. También el de Paolo Sorrentino y Ha sido la mano de Dios, producida por Netflix y protagonizada por Toni Servillo, un viaje al Nápoles de Maradona en los ochenta en un concurso que, como es obligado, cuenta igualmente con otras cintas italianas en liza: Qui rido Io, de Mario Martone, donde repite Servillo, America Latina, lo nuevo de los hermanos D’Innocenzio tras la interesante Favolacce, Il buco, de Michelangelo Frammartino (Le quattro volte) y Freaks Out, de Gabrielle Mainetti.

Aunque sólo sea por esta vez, Venecia le 'roba' a Cannes dos de sus autores más queridos: Almodóvar y Sorrentino

La presencia del cine europeo en la sección oficial tiene también marcado acento francés de la mano de El acontecimiento, de Audrey Diwan, Illusions perdues, la adaptación de Balzac a cargo de Xavier Giannoli con Xavier Dolan, Cécile de France y Gérard Depardieu, y Un autre monde, nueva incursión en el cine social de Stéphane Brizé de la mano del gran Vincent Lindon, que viene de cosechar premios y halagos en Cannes por la gran ganadora, Titane, de Julia Ducournau.

Bandera británica en co-producción con Chile tiene la esperada Spencer, retrato de Lady Di en tres jornadas con el que Pablo Larraín completa una trilogía biográfica iniciada con Neruda y Jackie. Kirsten Stewart aspira a todos los premios interpretativos de la temporada con su encarnación de la mujer en las horas previas a separarse para convertirse en la princesa (trágica) del pueblo. También nacionalidad inglesa tiene el regreso al largo de la neozelandesa Jane Campion, The power of the dog, protagonizado por Benedict Cumberbatch y Jesse Plemmons, también producido por Netflix. La cuota europea se completa con tres cintas procedentes del Este: la ucraniana Reflection, de Valentyn Vasyanovych, la rusa Captain Volkonogov Escaped, de Chupov y Merkulova, y la polaca Leave no traces, de Jan P. Matuszynski.

El cine latinoamericano tiene peso este año en el concurso: parece obvio que El Deseo y el protagonismo de Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez han empujado la presencia de Competencia Oficial, una comedia de los argentinos Duprat y Cohn que satiriza precisamente el mundo del cine. Desde México llegan también la nueva cinta del ganador del León de Oro (Nuevo Orden) en 2020 Michel Franco, Sundown, protagonizada por Tim Roth, y La caja, de Lorenzo Vigas. Sorprendentemente, apenas una cinta asiática aspira discretamente al León de Oro, la filipina On the job: the missing 8, de Erik Matti.

La Mostra sigue siendo escaparate de preestrenos de Hollywood: Dune, Halloween Kills, The last duel o Last night in Soho

Más allá de los grandes pre-estrenos hollywoodienses de la temporada, con el Dune de Denis Villeneuve, la nueva entrega de Halloween (Kills), Last night in Soho de Edgar Wright y The last duel de Ridley Scott a la cabeza y fuera de concurso, la competición oficial también apuesta por el cine norteamericano de la mano de uno de sus maestros veteranos, Paul Schrader, que presenta The card counter, con Oscar Isaac, el debut en la dirección de la actriz Maggie Gyllenghal, The lost daughter, adaptación de una novela de Elena Ferrante protagonizada por Olivia Colman, y Mona Lisa and the blood moon, lo nuevo de Ana Lily Amirpour.

Fuera de concurso podrán verse documentales sobre Led Zeppelin, Leonard Cohen o Quentin Tarantino y cortos de Tsai Ming-Liang o Radu Jude, y en las secciones Orizzonti y Orizzonti Extra descubrirse nuevos valores a seguir la pista. Y siempre estimulantes son los clásicos restaurados de Venice Classics, a donde este año llegan relucientes, en colaboración con la Cineteca de Bologna, Sólo se vive dos veces, de Lang, Serpico, de Lumet, Las ruedas de la fortuna, de Inagaki, El círculo rojo, de Melville, Sedotta e abbandonata, de Germi, Crónica de un amor, de Antonioni o Uno de los nuestros, de Scorsese.

Una oferta estimulante pero un documental en nuestros corazones: 'Ennio', el retrato de Morricone de Giuseppe Tornatore

Roberto Benigni y Jamie Lee Curtis recibirán el León de Oro a la trayectoria, y el coreano Bong Joon-ho presidirá el jurado. Mucho donde elegir y para precalentar de cara a los festivales y estrenos locales, aunque sobre todo un documental en nuestros corazones: el retrato de Morricone que ha hecho Tornatore, no por más retrasado menos esperado por los cinéfilos y los melómanos que tanto lo echamos de menos. Llegará a España, paciencia.