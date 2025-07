La Flaka: “Me encantaría sacar un disco con canciones de telenovela”

La voz de Jessica Cánovas, aka La Flaka, es una de esas bien reconocibles. Desde que debutara a los catorce años, su quejío nos acompaña en el flamenco de carácter urbano, las sevillanas más sentidas o esas versiones que vuelven andaluzas las joyas de la salsa. Apasionada de sus tradiciones, esta orgullosa trianera defiende la personalidad abierta de su barrio para aventurarse a crear desde el hoy, en un estilo musical tan ecléctico como su propia conversación: hablamos con ella de su nuevo single, de influencias inesperadas, veteranía, su paso por La Voz, de sueños por cumplir y hasta de la continua confusión con India Martínez.

Pregunta.Ese moreno suena a título de copla, pero el sonido es muy actual.

Respuesta.Queríamos que sonara moderno, con una base muy potente, por ejemplo no tiene guitarra. La letra es mía y la producción de Junior Míguez. Somos un equipo: yo le canto lalala y él le da forma.

P.Últimamente ha encadenado varios singles, ¿hay disco a la vista?

R.Tengo material de sobra para hacer un disco, pero un disco es muy caro de hacer y tiene muy poco tiempo de vida. Tenemos un adolescente en casa y vemos que solo escucha las partes de las canciones que le gustan. Al hacer singles al menos le prestan atención durante un tiempo, porque igualmente se va a quedar antiguo enseguida, porque esta generación va a otro ritmo.

P.¿Existe la tentación de componer para TikTok?

R.Claro que me gustaría que mis temas se hicieran virales en TikTok, porque es lo que más pegada tiene. Es cierto que hay una nueva estrategia de las canciones, ahora hay que empezar con el estribillo, porque tienes diez segundos para que te pillen, si no, la pasan, y eso es algo en lo que sí estamos estudiando y trabajando.

P.¿Cómo ayuda tener una trayectoria larga para vivir el momento actual de la música?

R.Llevo desde los 14 años cantando, y me doy cuenta de cómo va cambiando todo, me está costando entender lo nuevo. Pero un directo sigue siendo igual: por ejemplo, llego a un sitio y observo al público y así formo el repertorio, que nunca es cerrado, porque mi público es muy diverso.

Todo puede ser flamenco, al final lo que manda es la garganta

P.Las versiones son una de sus especialidades, ¿cómo las hace suyas?

R.Una versión de un pelotazo siempre es un buen punto de partida. Me las llevo a mi terreno, las hago mías, pero es cierto que a veces se me quedan cortas, en el sentido de que aunque vayan bien pienso que esa canción ya gustaba mucho. También es un riesgo, porque versionar una canción muy conocida es un reto. Obsesión me costó años sacarla, y ahora es uno de los momentos álgidos de mis directos.

P.Flamenco pop, ese animal mitológico: todo el mundo sabe qué es pero nadie puede definirlo.

R.Al final son matices, puedes poner la base que quieras que la que manda es la garganta. Yo creo que sí es flamenco, porque esta es una música muy grande, con unas raíces muy potentes y amplias. Lo que no me gusta es llamarlo flamenkito.

P.Pertenece a una generación pionera en la mezcla de música urbana con flamenco, algo que en aquel momento tuvo mucho éxito pero también muchos detractores; ¿el tiempo les ha dado la razón?

R.Por supuesto. Al flamenco le caben muchas cosas, hay que ser abiertos. Cuando Paco de Lucía introdujo el cajón peruano se armó un lío y ahora no hay nada más flamenco. La música siempre agradece aportaciones. Mira Ketama, un grupo difícil de definir pero que ha marcado la historia de la música española. Nosotros somos de Triana, entendemos el flamenco de una manera muy abierta.

P.La nostalgia es un valor en alza, véase Icónica.

R.Todo vuelve, y claro, nos hacemos mayores y echamos de menos canciones que nos hacían sentir bien. Nuestra generación vivió una época muy guay, muy puntera, y lo bueno no pasa de moda. Mi hijo Romeo está tirando mucho de canciones de los noventa y con la salsa de más atrás, incluso de los setenta. En ese sentido las redes son positivas, rescatan muchas cosas interesantes.

Me encantaría que llegara mi momento y poder cantar en la Plaza de España

P.¿Cómo es el día siguiente a pasar por La Voz?

R.Los días siguientes todo el mundo me conocía, y curiosamente todo el mundo pensaba que yo había ganado, cuando me quedé en semifinales. Es un escaparate muy bueno, aunque sinceramente tampoco es que mi carrera despegara como un cohete, porque llevo muchos años en esto, subiendo peldaños pero poco a poco. Siempre estoy ahí, todo el mundo sabe quién es La Flaka. Aunque me confunden mucho con India Martínez, en cuanto me oyen hablar me ubican. Que por cierto, me dicen que me parezco a ella: se parecerá ella a mí, ¡que yo soy mayor! [ríe]. Fuera de broma, me encanta eso porque ella es guapísima. Pero lo bueno es que el programa me ayudó a que la gente me reconozca más.

P.¿Se siente una zona de confort musical: vive de sus proyectos sin los afanes de las celebridades?

R.No te miento, me encantaría que llegara mi momento y poder cantar en la Plaza de España, porque sé que a la gente le encantaría también. Lo sé porque cuando me llama Alejandro Sanz y salgo yo, la gente se vuelve loca. Pero no tengo prisa. En mi situación hay una parte agradable: hago y canto lo que quiero, si no gusta, no pasa nada. Yo vivo de mis conciertos, que eso garantizo que le gustan a todo el mundo. No hay un bolo mío que no acabe con la gente en pie.

La Flaka. / Juan Carlos Vázquez

P.Es palpable que el rreguetóny la salsa han nutrido la forma de producir cierto flamenco, pero parece que esa influencia no ha viajado en sentido contrario: no hay latinos haciendo flamenco.

R.Creo que eso pasa porque el flamenco es muy difícil. Alguien que cante flamenco puede cantar muchas cosas, y al revés no sucede tanto. Se puede aflamencar una cumbia, pero es raro que si no dominas los melismas del flamenco ellos puedan adaptarse a eso. Y te lo dice alguien que escucha más música de allí que de aquí.

P.¿Qué le inspira de lo latino?

R.Mi fuente de inspiración por excelencia son las telenovelas, ¡aprendo tanto! Tengo un tema que se llama Telenovela, porque me encanta contar una historia. Son la vida misma. Me encantaría sacar un disco con canciones de telenovela, es una idea que tengo desde hace años.