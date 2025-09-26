Las imágenes de 'Les enfants terribles', primera obra del Festival de Ópera de Sevilla

La programación oficial del Festival de Ópera de Sevilla comienza arranca el 25 de septiembre en la Fábrica Artillería con Les enfants terribles, de Philip Glass, una producción que también verá los días 2 y 5 de octubre.
1/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
2/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
3/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
4/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
5/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
6/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
7/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
8/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
9/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
10/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
11/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
12/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
13/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
14/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
15/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
16/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
17/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
18/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna
19/19'Les enfants terribles', primera producción del Festival de Ópera de Sevilla en la Fábrica de Artillería/Juan Carlos Vázquez Osuna