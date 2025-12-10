Iñaki Antón 'Uoho', guitarrista de Extremoduro, hospitalizado para una intervención quirúrgica

Iñaki Antón, conocido artísticamente como Uoho, ha sido ingresado en el hospital para someterse a una intervención quirúrgica según ha confirmado este miércoles su actual proyecto musical, Rebrote, a través de sus redes sociales. El legendario guitarrista, ex compañero de Robe Iniesta en la mítica banda Extremoduro, precisará de un periodo de reposo y convalecencia tras la operación, tal y como han indicado desde su entorno más cercano.

La hospitalización del músico vasco se ha producido en un momento especialmente doloroso para el mundo del rock español, coincidiendo con la triste noticia del fallecimiento de Robe Iniesta a los 63 años, información que también se ha conocido durante esta jornada y que ha provocado una profunda conmoción en el ámbito cultural y musical del país. Ambos artistas compartieron más de dos décadas de trayectoria en Extremoduro, formando uno de los tándems más influyentes de la música rock en España.

El comunicado difundido por Rebrote en Instagram ha sido escueto pero tranquilizador: "Iñaki Antón Uoho ha sido ingresado en el hospital para una intervención quirúrgica. Si todo va bien requerirá un tiempo de reposo y convalecencia. Os pedimos paciencia y comprensión en estos momentos. Un abrazo". Los seguidores del músico han inundado las redes con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para uno de los guitarristas más queridos del panorama nacional.

El covid persistente, un problema de salud para el guitarrista

El ingreso hospitalario de Antón llega después de que a finales de septiembre de 2024 el propio músico revelara en una entrevista concedida a El País que había sido diagnosticado con covid persistente tras contagiarse en diciembre de 2022. Durante aquella conversación, Uoho explicó las dificultades respiratorias que había experimentado: "En una prueba de sonido en una sala de Bilbao comprobé que me ahogaba, que no podía respirar. Luego me repuse y pude tocar", confesaba entonces.

A pesar de los síntomas, el guitarrista continuó con su actividad musical hasta que en julio de 2023 su estado de salud empeoró considerablemente, viéndose obligado a detener temporalmente sus compromisos profesionales para centrarse en su recuperación. Desde entonces, Iñaki ha intentado compaginar su tratamiento con el desarrollo de su nuevo proyecto musical, Rebrote, formación con la que estaba previsto que actuara próximamente.

La carrera musical de Iñaki 'Uoho' Antón

Iñaki Antón es considerado uno de los guitarristas más importantes del rock español de las últimas décadas. Su carrera despegó con Platero y Tú, banda que fundó junto a Fito Cabrales en 1989 y que se convirtió en uno de los referentes del rock urbano en los años 90. Sin embargo, fue su etapa en Extremoduro la que consolidó su figura como uno de los músicos más influyentes y respetados del panorama nacional.

En 1993, Uoho se incorporó a Extremoduro, donde formó junto a Robe Iniesta un tándem creativo que revolucionaría el rock español. Durante más de 20 años, ambos músicos compartieron escenarios y estudios de grabación, creando algunos de los discos más emblemáticos del género como "Agila", "Yo, minoría absoluta" o "La ley innata". Tras la disolución de Extremoduro en 2019, Antón decidió emprender su propio camino con Rebrote, proyecto con el que ha continuado su legado musical.

Próximos conciertos en el aire

La agenda musical de Rebrote incluía una actuación programada para el 6 de marzo de 2026 en la Sala BUT de Madrid, como parte de la programación del festival Inverfest. Sin embargo, tras conocerse la noticia de la hospitalización de Iñaki Antón, surgen dudas sobre si podrá cumplir con este y otros compromisos futuros, dependiendo de su evolución médica y del tiempo de recuperación que precise tras la intervención.

Los organizadores del festival no han emitido ningún comunicado oficial sobre posibles cambios en la programación, mientras los seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud del guitarrista. La banda ha pedido comprensión y paciencia en estos momentos delicados, sin ofrecer detalles específicos sobre la naturaleza de la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido el músico.

¿Qué es el covid persistente?

El covid persistente, también conocido como síndrome post-covid o covid de larga duración, es una condición en la que los síntomas de la enfermedad se mantienen durante semanas o meses después de la infección inicial. Según los estudios médicos más recientes, entre un 10% y un 20% de las personas que contraen el virus pueden desarrollar esta condición, que incluye síntomas como fatiga extrema, dificultad respiratoria, problemas cognitivos, dolores musculares y articulares, entre otros.

En el caso de Iñaki Antón, según relató él mismo en septiembre de 2024, los problemas respiratorios han sido uno de los síntomas más evidentes y limitantes para su actividad profesional. El guitarrista se contagió en diciembre de 2022 y, aunque inicialmente pudo continuar con sus compromisos profesionales, la persistencia y agravamiento de los síntomas le obligaron a reducir su ritmo de trabajo en julio de 2023.

La doble conmoción en el rock español

La coincidencia de la hospitalización de Iñaki Antón con el fallecimiento de Robe Iniesta ha supuesto un duro golpe para los seguidores del rock español. Ambos músicos, que compartieron más de dos décadas de carrera en Extremoduro, han marcado profundamente la historia musical del país, creando un legado artístico que trasciende generaciones y que ha influido en numerosas bandas posteriores.

Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo hacia Uoho y de condolencias por la pérdida de Robe, reflejando el profundo impacto que ambos artistas han tenido en el panorama cultural español. Figuras relevantes de la música, el cine y la literatura han expresado públicamente su admiración por la obra conjunta de estos dos músicos, reivindicando la importancia de Extremoduro en la construcción de una identidad musical propia en España.

¿Cómo afecta esta situación al futuro de Rebrote?

Rebrote representa el proyecto musical actual de Iñaki Antón tras su etapa en Extremoduro. Formado por músicos de reconocida trayectoria, la banda ha logrado construir en poco tiempo un sólido seguimiento entre los aficionados al rock, especialmente entre aquellos que seguían la carrera de Extremoduro. La hospitalización de Uoho plantea inevitablemente interrogantes sobre el futuro inmediato del grupo y su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos.

Los compañeros de formación no han realizado declaraciones adicionales más allá del comunicado oficial, respetando la privacidad del guitarrista en este delicado momento. La evolución médica de Antón determinará los próximos pasos de la banda, mientras los seguidores esperan con optimismo buenas noticias sobre la recuperación del histórico guitarrista vasco, figura fundamental del rock en español.