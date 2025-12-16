Irregular recreación de una compleja personalidad

La ficha ** 'La vida fuera'. Drama, Italia, 2025, 114 min. Dirección: Mario Martone. Guion: Ippolita Di Majo, Mario Martone. Música: Valerio Vigliar. Fotografía: Paolo Carnera. Intérpretes: Valeria Golino, Matilda de Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Daphne Scoccia.

Irregular a la vez que interesante película sobre Goliarda Sapienza (1924-1996), una escritora negada en vida por las editoriales e ignorada por la crítica, consagrada después de su muerte con la publicación de la considerada una de las grandes novelas italianas de la segunda mitad del siglo XX: L’ arte della gioia. En vida logró publicar sus relatos autobiográficos Lettera aperta, Il filo del mezzogiorno, L´Universitá di Rebibbia y Le certezze del dubio, sin lograr más que un minoritario reconocimiento crítico.

Esta película no es una biografía de esta mujer libérrima y frágil en su fortaleza -vivió graves episodios de depresión y un intento de suicidio- que fue partisana en la lucha contra el fascismo, actriz sin fortuna, profesora de declamación en el Centro Experimental de Cine, pareja durante años del director Francesco Maselli y escritora de fama póstuma, tan desubicada en la sociedad italiana como en el mundillo intelectual romano por el que pasó como un meteoro.

Se centra, a partir de sus relatos autobiográficos L´Universitá di Rebibbia y Le certezze del dubio, en su estancia en la cárcel tras haber robado las joyas de una amiga. Allí encontró una libertad que las rejas no podían coartar y estableció unas profundas relaciones con dos reclusas. Tras ser excarcelada mantuvo, con no poca sorpresa de su entorno, estas relaciones basadas en su hermanamiento ante el extrañamiento del mundo.

Mario Martone, director interesante con una fuerte inclinación por los personajes reales y lo histórico (Muerte de un matemático napolitano, Noi credevamo, Leopardi, Capri-Revolution, Aquí me río yo) se mueve sin mucho acierto entre realidad y ficción, o entre realismo y representación simbólica, en su ir y venir con saltos temporales de la cárcel como espacio de liberación al exterior como espacio de opresión solo vencido por la complicidad entre la escritora y las delincuentes. Con excesivos subrayados ideológicos en su intento de fundir al personaje y a la época proyectándolos hacia el presente.

Valeria Golino, que el año pasado presentó en Cannes la serie basada en L’ arte della gioia, es el alma, el cuerpo y el sentido de esta película que intenta reflejar en un episodio la compleja personalidad de la escritora. Matilda de Angelis y Elodie interpretan con fuerza sus tan próximas, tan lejanas, amigas. En los trabajos de las tres radica lo más vivo y pasional de esta interesante pero irregular película.