Iseo & Dodosound: "En el escenario el tiempo se mueve de manera diferente que en la vida real"

Detrás de Iseo & Dodosound hay una forma de entender la creación musical como un espacio compartido entre la emoción, el cuerpo y el sonido. Ella es Leire Villanueva, la voz que atraviesa cada canción; él es Alberto García, productor y arquitecto sonoro. Juntos han construido, desde la independencia, un universo propio donde conviven el dub, el trip hop, el ska y la electrónica, con una identidad cada vez más reconocible.

Con Volando, su quinto trabajo, el dúo inicia una nueva etapa que los ha devuelto a la carretera. La gira ya está en marcha y Sevilla, una ciudad clave para su historia, donde ya vivieron noches memorables en giras anteriores, será su tercera parada, tras el arranque en Zaragoza. Mañana viernes, día 6, presentarán el disco en la sala Pandora y el sábado visitarán Granada. Además, el 7 de marzo estarán en Málaga. Antes de ese reencuentro, he mantenido con ellos una charla íntima y sensorial, que invita a mirar la música desde otro lugar más calmado y cercano.

Pregunta.-Se llama usted Leire, pero sobre el escenario es Iseo, un nombre heredado de Isolda, la mujer de una de las grandes historias de amor y destino. ¿Qué parte de esa Iseo vive en usted cuando sube a cantar?

Respuesta.-(Iseo) Pues yo creo que mucha. Al final, un artista empieza a crear algo. Hay gente que trabaja con su propio nombre y nosotros tenemos esos alter egos con el que nos bautizamos en el plano artístico. En el escenario, por supuesto, hay mucho de Iseo. Yo creo que, de hecho, es donde más habría; más que componiendo las canciones, incluso. En el escenario es donde más pervive esa Iseo.

P.-Cuando termina el concierto y se apagan las luces, ¿qué se queda en su cuerpo: la euforia, el cansancio, el silencio… o algo que no sabe nombrar todavía?

R.-(Iseo) Pues sí, se queda un poquito de todo lo que comenta. Porque es verdad que en el escenario el tiempo se mueve de manera diferente que en la vida real, pero también he pensado siempre que cuando nos bajamos del escenario nuestra capa de superpoderes –de quienes tenemos el privilegio de poder subirnos a escenarios– desaparece junto con el final del concierto y con el apagón de los focos. Y entonces volvemos a ser personas normales y corrientes. Dentro de qué es la normalidad, claro, porque todos somos normales a nuestra manera. Es como que los trucos de magia se han acabado y todo termina, por así decirlo.

P.-Supongo que con Alberto pasará más o menos lo mismo; una cosa es el mito, y el cuerpo es el lugar donde todo vibra de verdad, ¿qué les gustaría que ocurriera el día 6 en Sevilla, cuando esas dos partes se encuentren frente al público? ¿Ha ocurrido eso en Zaragoza, donde han comenzado la gira?

R.-(Dodosound) ¡Uy, sí; sí ha ocurrido! La verdad es que iba a decir que quiero que ocurra lo mismo que en Zaragoza, pero mire, voy a ir más allá: quiero que ocurra lo mismo que una de las veces que hemos estado en Sevilla. Yo tengo muy buen recuerdo de una vez que actuamos a dúo ahí en la zona de la Expo. Además, a Sevilla le tengo un cariño especial porque es donde creció mi padre. De modo que sí, yo quiero que se repita aquello y también lo que vivimos en la Custom durante nuestra última visita a Sevilla, en la gira de salas del anterior disco, que además se agotaron las entradas. Sí, quiero vivirlo, quiero que haya una comunión con el público de Sevilla, que nos quiere un montón y nosotros a ellos también, y que se disfrute como se está disfrutando este concierto nuevo que tenemos preparado con el nuevo álbum, que la verdad es que es muy bonito y estamos muy contentos. (Iseo) De hecho, en la gira anterior, Sevilla fue la primera parada que tuvimos con el disco de En la Tormenta. Era la primera vez que hacíamos una sala en Sevilla y la Custom se nos quedó chiquitita, por eso ahora hemos pasado a la Pandora. Yo recuerdo esa noche mágica.

No premeditamos mucho qué tipo de disco queremos hacer, ni qué tipo de canciones"

P.-Para meternos ya en el disco que están presentando en esta gira. Al escuchar Volando terminado por primera vez, a solas, sin pensar en la gira ni en el público… ¿qué sintieron exactamente? ¿Se reconocieron en ese disco o les sorprendieron las personas que estaban sonando?

R.-(Iseo) Yo me he reconocido mucho en este disco. Pero tengo que confesarle que, así como otras veces cuando hemos terminado de componer un disco y es el momento en el que hemos podido escucharlo del tirón de arriba abajo antes de que saliera, en esta ocasión los tiempos han ido tan ajustados que lo hemos escuchado por completo casi a la vez que el público. No hemos tenido ese momentito privado de poderlo escuchar como usted nos dice. Cada disco sucede de forma diferente, pero por supuesto que, al menos yo, y creo que los dos, nos reconocemos en este disco. (Dodosound) Sí, hay una parte de reconocerte en todos los discos. Pero cuando creas desde la frescura y no tomas decisiones muy concienzudas, como hacemos nosotros últimamente, también hay otra parte que te sorprende. Incluso de estructuras, de arreglos, de detalles que van llegando. Yo, que además estoy en la parte de la producción, no solo en la voz, es más fácil que me reconozca ahí, pero también tengo un punto de llevarme sorpresas. Pero eso me gusta; porque eso quiere decir que hemos creado desde la frescura y no está todo tomado con ese peso de las decisiones y de la responsabilidad, sino con un dejarse ir y dejar que las primeras ideas sean las buenas.

P.-En Volando se percibe un peso mucho mayor del dub y el trip hop, y una presencia más sutil del ska que en otros trabajos. ¿Ha sido una decisión consciente apartarse de ese imaginario para buscar otro tipo de profundidad sonora?

R.-(Dodosound) Creo que ha sido más una evolución natural y orgánica. Si lo compara con los discos anteriores, sí que puede notar más madurez en ciertos aspectos, más profundidad, como dice, de los efectos y del dub, que es algo que se percibía antes más en los directos y ahora va también traduciéndose en el disco para que todo quede mejor integrado. Pero es una evolución sin grandes volantazos y orgánica. Yo creo que este disco habla mucho con el disco anterior, que a su vez hablaba con el anterior suyo, y creo que ya con los cinco discos se puede notar una identidad sonora bastante sólida y una evolución natural, orgánica y sin cambios bruscos, por así decirlo. (Iseo) También es verdad que nosotros componemos los discos tal como los vamos haciendo. Y con esto quiero decir que no premeditamos mucho antes de hacer un disco ni qué tipo de disco queremos hacer, ni qué tipo de canciones o qué tipo de sonoridades. Nosotros vamos creando y después, cuando terminamos y tenemos el grupo de canciones, es cuando alejamos un poco la vista y decimos: Bueno, este es el largo que nos ha salido. Es verdad que alguna vez hemos dicho, cuando ya teníamos tres, cuatro, cinco canciones: estaría bien que hubiera una canción más así, o más asá. Pero son debates que no tienen mucho peso en nuestro proceso creativo.

P.-De todas maneras, haciéndolo así, a medida que van surgiendo las cosas, yo creo también que en el disco anterior, las canciones de En la Tormenta surgían más... no sé si llamarlo desde el conflicto, que no desde la claridad con que surgen ahora en Volando. ¿Han tenido ustedes que soltar algo, personal o creativamente, para llegar a esta mirada compartida en este disco?

R.-(Iseo) Qué bonita observación la que hace. Porque sí que es verdad que el disco de En la Tormenta nos pilló en un momento... (se queda pensando) como te pilla la tormenta, de una forma inesperada. Y tienes que buscar refugio lo antes posible, corriendo, con prisa. Era un momento vital que estábamos atravesando, y eso se tradujo en ese disco, que a su vez creo que también le ha llegado mucho a la gente, no solo porque fue nuestro primer trabajo en castellano, sino porque también las letras hablan desde una honestidad y desde una vulnerabilidad muy real. Y yo creo que eso también en el arte nos hace conectar mucho como oyentes. Ahora el disco de Volando nos pilla en otro momento y ese torbellino ha quedado atrás. Todo es cíclico, todo vuelve y todo se va, todo es transitorio; pero es verdad que en el momento en el que hemos estado componiendo estas canciones, nosotros como personas estábamos en otro punto y eso también se nota en el sonido, se nota en el mensaje que hay en este disco. Conceptualmente están directamente relacionados un disco con el otro y cuando vimos que se iba a llamar Volando sentimos que incluso se hacía un guiño directo a En la Tormenta; ahora estamos sobrevolando el paisaje, pero ya con el aire mucho más tranquilo.

Iseo & Dodosound

P.-¿Cómo se reparten el trabajo creativo entre ustedes? ¿Qué aporta cada uno a la hora de componer, producir y darle forma a un tema, y cómo se influyen mutuamente durante el proceso?

R.-(Dodosound) Le diría que ambos tenemos una base común, los dos sabemos hacer de todo y, a la vez, hay áreas que ninguno domina en profundidad. Para ser más claro: Leire y yo escribimos letras, componemos armonías, creamos líneas de bajo e ideas musicales juntos. Ella se encarga principalmente de la ejecución vocal durante la grabación y también toca el piano y la guitarra, aportando más en ese aspecto técnico. Yo, por mi parte, me centro más en la búsqueda del sonido, la selección de samples y, en general, en la dirección sonora. Cuando trabajamos con la banda, también repartimos las tareas de dirección. La clave es nuestra compenetración, ambos pensamos ideas y participamos activamente en la producción. Sin embargo, es en el directo donde esta sinergia se vuelve más evidente; yo manejo las máquinas en vivo y ella lleva la voz y la guitarra cuando es necesario. Nos influenciamos mutuamente y desde el principio hemos compuesto así. Alguna vez hemos hecho la analogía de un coche con dos volantes, que realmente sería ingobernable, pero sí ser como dos pilotos en la cabina de un avión, cada uno controlando una parte de los mandos para que todo funcione, despegue y aterrice a la perfección.

P.-Cuando empieza a surgir una letra para Volando, ¿qué llega primero, la emoción, la frase, el ritmo o la historia? ¿Y cómo deciden cuándo esa idea está lista para convertirse en canción?

R.-(Iseo) Muchas veces, la emoción es el punto de partida. Algunas canciones surgen de historias personales vividas por uno de nosotros o por los dos; otras abordan temas más colectivos, como experiencias de amigos o sucesos del mundo que nos rodean. Cuando esa emoción llega primero, esa sensación de estar dentro de algo, con la incertidumbre de qué vendrá después, puede ser el impulso ideal para comenzar una letra. Sin embargo, lo más habitual es que la letra y la melodía nazcan a la vez. Nosotros no escribimos letras sin música, como si fueran poesías independientes a las que luego añadimos melodía. Por lo general, cuando surge la letra, la música la acompaña de forma natural. Para nosotros son dos elementos que no separamos. Me interesa mucho conocer los procesos creativos de otros artistas, y aunque existen mil maneras de crear, esta es sin duda la nuestra.

P.-En Volando han incluido una versión de Porque te vas, un clásico que mucha gente tiene grabado en la memoria. Doy por hecho que también lo está en la propia identidad de ustedes y por eso la han reinterpretado, ¿No es un riesgo esa decisión artística?, ¿cómo han hecho que encaje con su universo sonoro?

R.-(Dodosound) Desde que empezamos, y como siempre hemos sido un proyecto independiente, hemos tenido nuestras propias maneras de promocionar los conciertos o las giras. Una de ellas era hacer un pequeño cover de alguna canción que nos gustara y subirlo a redes a la vez que anunciábamos nuestra presencia aquí o allá. Y esto es lo que hicimos la última vez que fuimos a México con Por qué te vas, una versión improvisada en el estudio, que subimos a nuestro Instagram y que en su momento se viralizó. Nuestro público en Latinoamérica nos la pedía mucho y nos decían: Oye, solo está en Instagram, queremos escucharla en Spotify y todas las plataformas. Y cuando estábamos acabando el disco tuvimos un descarte de una de las canciones y decidimos muy a ultimísima hora, prácticamente diez días antes de publicarlo, grabar una versión de estudio de esta canción, que como usted dice, es uno de los grandes clásicos de la música española. Y no pensamos en el riesgo porque al final estamos ya acostumbrados a esa exposición, y al que le guste, bien, y al que no, pues también. Simplemente tratamos de disfrutar de la canción, de ser fieles también a la producción original, de darle el papel a los metales que también tienen en la versión original, y de hacer una versión que haga honor a tan bonita canción de Jeanette y de Perales, nada más. No quisimos pensar en el riesgo que podía suponer; de hecho, estamos muy contentos con la acogida y es una de las canciones que seguro perdurarán en nuestro repertorio.

Iseo & Dodosound

P.-Hablando de metales. Otras canciones como Noches de verano transmiten una sensación muy concreta de atmósfera, ritmo y paisaje sonoro. Cuando trabajan una canción en el estudio con The Mousehunters, ¿tienen ustedes una idea clara de cómo quieren que suene y de qué sensación quieren transmitir?

R.-(Iseo) Sí, así es. Nuestro proceso suele comenzar con los elementos básicos de la canción —la voz, la letra, la melodía y las armonías— y a partir de ahí la vamos construyendo. Una vez definida la estructura, decidimos el papel de los vientos, si tendrán partes solistas o si acompañarán a la voz en algún momento. Entonces componemos los arreglos específicos para la sección de vientos. Primero los interpretamos con un plugin de teclado que simula su sonido, para que la banda pueda hacerse una idea general. Después, Alberto Sanzol —nuestro trompetista y líder de la sección— se encarga de transcribirlos a partitura, asignando y armonizando las voces para cada instrumento. Para cuando llegamos al estudio, ya tenemos muy claro el sonido y la intención que buscamos con los vientos en cada tema, si debe ser potente y contundente, o más bien melódico. De este modo, al grabar, partimos de una intención bien definida de lo que queremos lograr en cada canción.

P.-¿Alguna vez esa intención choca de forma inesperada con la manera en que el público la recibe en directo?, ¿cómo lo manejan ustedes?, ¿cómo viven ese lugar incómodo o luminoso —según se mire— entre lo que crean y lo que otros perciben?

R.-(Dodosound) Te puede salir el tiro por la culata o puede ser algo bonito. Pero ahora mismo, según estaba usted formulando la pregunta, no recuerdo un momento en el que nuestra intención y la del público hayan ido por caminos opuestos. Sí es verdad que, por ejemplo, nos hemos dado cuenta con discos anteriores, de que había canciones que no estaban hechas para el directo, estaban hechas para escucharlas en el disco en casa. Eso pasa mucho con los artistas, que hay canciones que quedan muy bien en el disco, pero que luego en el directo, por la energía que tienen, por el momento en el que están, no las suelen tocar. Y nosotros algunas veces hemos observado, sobre todo al principio de las giras, que una canción en ese momento no se ha entendido bien, no era como nosotros creíamos que iba a ser. Normalmente eso se resuelve dándole la razón al público. Pero es verdad que no nos hemos encontrado nunca al público en dirección opuesta a la que nosotros queríamos ir.

Con la voz logro expresar matices que las palabras por sí solas no alcanzan a transmitir"

P.-Sus conciertos no solo se escuchan, también son experiencias multisensoriales, con las proyecciones, la iluminación y los visuales como parte del espectáculo. ¿Cómo interactúan con la música y los músicos en el escenario? ¿Cuentan algo más que trasciende a las canciones o solo las ilustran o les sirven de apoyo?

R.-(Iseo) La función principal de los visuales y las luces es complementar el mensaje de las canciones. Aunque para nosotros lo esencial en los conciertos son siempre las canciones y la energía que se genera con el público, estos elementos visuales añaden capas de significado. Mientras que las luces suelen acentuar la rítmica y la sensación de cada tema, los visuales -ilustraciones, vídeo, movimiento- constituyen una expresión artística en sí misma, capaz incluso de contar historias independientes. Llevamos años colaborando con diversos artistas y un equipo especializado que da vida a estas ideas. Esta apuesta por lo visual es cada vez más importante para nosotros, y afortunadamente hoy en día es más accesible, ya que muchas salas cuentan con su propia infraestructura. Este compromiso se extiende también a nuestras portadas y vídeos oficiales, donde el componente visual cobra un significado propio y cada vez más profundo.

P.-Al hilo de ir más allá de las canciones; Leire ¿es su voz un instrumento que dice lo que la palabra no puede expresar? Se lo pregunto con el pensamiento puesto en cantantes como Beth Gibbons o Elizabeth Fraser, que cuando cantan usan su voz para expresar lo que las palabras no alcanzan a decir. ¿Descubre algo de usted misma al escucharse cantar las canciones de Volando?

R.-(Iseo) ¡Qué bonito...! qué bonita observación. Pues la verdad es que nunca lo había escuchado así descrito, y pienso que tiene toda la razón. Creo que la voz es el instrumento de mayor impacto, porque surge directamente del cuerpo sin intermediarios. A diferencia de la trompeta, el piano o la guitarra, no requiere un objeto externo que debamos manipular. Por eso considero que es el instrumento más primitivo, el más esencial y, a la vez, el más conmovedor. Cuando la gente me elogia diciendo qué voz tan bonita, pienso que es un don que me ha tocado; yo no he hecho nada para merecerla. Aunque, por supuesto, no quiero restarle importancia al trabajo que conlleva. De hecho, en nuestra música es probablemente el instrumento más importante. Puede que sí, que con ella logro expresar matices que las palabras por sí solas no alcanzan a transmitir. En cualquier caso, creo que esa valoración no me corresponde a mí hacerla, sino al público.

P.-Vamos a terminar con algunas imágenes imaginativas y sensoriales. Si Volando fuese la puerta por la que se entra a un paisaje en el que alguien pudiera perderse por un momento, ¿cómo describirían ese universo? ¿Qué encontraría allí quien lo escuchara, que no podría encontrar en ningún otro sitio?

R.-(Dodosound) Bueno, yo diría que encuentra nostalgia. Encuentra, además, en este disco, alegría y vitalidad. Encuentra a veces compañía. Encuentra también algo de irreverencia. Encuentra cariño. Y encuentra ver el paisaje desde arriba, aunque con los pies en el suelo. Encuentra a alguien igual... se ve en un espejo.