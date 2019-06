Aunque José Ángel Mañas (Madrid, 1971) nunca ha dejado de publicar, y en su trayectoria conviven obras tan diversas como las novelas Mensaka o Soy un escritor frustrado, la ficción histórica El secreto del oráculo o el ensayo La literatura explicada a los asnos, el nombre del autor sigue vinculado inevitablemente a su debut en la narrativa, Historias del Kronen, un texto que quedó finalista del Premio Nadal en 1994 y que se convirtió en una novela de culto, una popularidad que acrecentó la adaptación cinematográfica que realizó Montxo Armendáriz.

A Mañas le solían preguntar "en los bares" que cuándo iba a hacer "una secuela, cuando iba a contar lo que le ocurría después a los personajes". El creador insistía en que "aquello era un capítulo cerrado, porque no sabía cómo retomar aquella historia". Un día, se le ocurrió una idea para volver a Carlos, el narrador de aquel relato, "y ya me entró el gusanillo y me puse a ello". La última juerga, la continuación de aquel éxito que ahora cumple 25 años, se hizo ayer en el Alcázar con el LI Premio Ateneo de Sevilla de Novela, patrocinado por la Fundación Unicaja y Ámbito Cultural de El Corte Inglés y dotado con 28.000 euros.

Aunque ha transcurrido ya un cuarto de siglo y el protagonista ya no es el veinteañero de entonces, Mañas niega que las páginas de La última juerga estén impregnadas de añoranza. "Era importante que ésta fuera una novela tan gamberra como la otra, con tan mala leche, tan provocativa y desenfadada", opina el novelista, consciente de que uno de los hallazgos principales de su ópera prima era la voz potente y descreída con que se expresaba su protagonista.

Entretanto, el Premio Ateneo Joven, que ha distinguido a autoras como Care Santos, Nerea Riesco, Marta Rivera de la Cruz o Carmen Amoraga, volvió a reconocer a una escritora. La leonesa Mercedes Fisteus conquistó anoche este galardón, dotado con 5.000 euros por Dentro de dos años, una novela que, como la obra de Mañas, será publicada por la editorial Algaida.

Fisteus, graduada en Derecho y Relaciones Laborales, se traslada al siglo XVII, al tribunal que condenó a las brujas de Salem. Pero el enfoque que elige la narradora es singular, aclara. "Lo que hago es coger un personaje que no se ha tratado, el juez principal, el que más persiguió a las supuestas brujas", adelanta. Un hombre que en la obra de Fisteus "sufre un arrepentimiento muy sincero y profundo". La novela, que promete "alguna sorpresa" en su desarrollo, aborda "las acusaciones que se hacía a las mujeres entonces y que hoy nos parecen absurdas. El libro", concluye Fisteus, "tiene una parte de crítica feminista y señala la vergüenza de cómo la Historia ha actuado contra nosotras".