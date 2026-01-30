Josetxu Obregón, director de La Ritirata: “La interpretación histórica de la música antigua está en su mejor momento”

Hoy visita el Espacio Turina el conjunto La Ritirata, uno de los punteros del panorama español de las músicas históricas. Fundado y dirigido por el bilbaíno Josetxu Obregón, y habitualmente enfocado al repertorio violonchelístico italiano –Boccherini, Caldara–, esta vez su volante musical vira hacia la Francia de Luis XIV: interpretarán la pequeña ópera de cámara Les Arts Florissants, de Marc-Antoine Charpentier –el autor de la mítica sintonía de Eurovisión–. Para la ocasión La Ritirata contará con figuras como el violinista Hiro Kurosaki, el clavecinista Daniel Oyarzabal o el contratenor pileño Gabriel Díaz, parte de un amplio elenco de solistas vocales. Entrevistamos brevemente a Obregón en la previa del concierto.

Pregunta.Una primera pregunta, muy directa: ¿por qué razones debe ir el público sevillano al concierto de este viernes en el Espacio Turina?

Respuesta.Es una oportunidad de lujo para enamorarse de la música barroca de nuestros vecinos franceses. No es sólo un concierto, es una experiencia que hace constatar cómo la música puede ser brillante, intensa, divertida y profunda a la vez, dentro de un estilo tan característico y refinado como el francés, y en este caso a cargo de unos instrumentistas y cantantes de primera línea, en un elenco de absoluto lujo.

P.No se trata precisamente de una ópera de duración wagneriana.

R.Todo lo contrario, y por eso creo que se programa bastante poco: Les Arts Florissants dura unos cuarenta y cinco minutos, lo cual ha propiciado combinarla con una suite instrumental que he extraído de Le bourgeois gentilhomme, comedia-ballet de Lully que se estrenó quince años antes de la obra de Charpentier y se basó en un texto de Molière, tres artistas de máxima relevancia en Francia y que estuvieron de hecho muy relacionados entre sí.

P.Aunque, como otros, su conjunto empezó siendo muy camerístico, últimamente ha estabilizado una plantilla de orquesta barroca. Una evolución natural, entiendo, pero supongo que no piensa abandonar a Boccherini, ni el repertorio solístico del violonchelo.

R.Ante todo yo me siento violonchelista. Es cierto que últimamente abordo muy asiduamente proyectos como director, ya sea con La Ritirata o con otros conjuntos, pero mi visión de la interpretación histórica desde la visión del bajo continuo sigue ahí. Y por supuesto mi interés en el repertorio donde el violonchelo resalta, por supuesto Boccherini, Caldara y tantos otros: sin ir más lejos para el concierto que acabo de dirigir a la Orquesta y Coro Nacionales de España seleccioné cantatas de Bach en las que yo mismo toqué el violonchelo piccolo.

P.Cuéntenos cómo ha sido eso de embarcarse en la banda sonora de una serie de televisión (La vida breve, para Movistar).

R.Ha sido una experiencia muy diferente, pero enriquecedora y estimulante. Trabajar para una serie implica otros plazos, otras dinámicas, pero también es una forma muy interesante de llevar la música histórica a nuevos públicos. El proyecto tenía un cuidado artístico muy grande, aunque obviamente mil prioridades por encima del rigor histórico musical. En todo caso estoy contento porque nos dejaron relativa libertad a todos los niveles, desde la selección de la música y nuestro proceso de adaptarla hasta la posterior interpretación y la selección de músicos y figurantes en escena. Algunas piezas de esa selección sonarán precisamente en el concierto de Sevilla.

P.¿Próximos proyectos de La Ritirata?

R.Este año estamos celebrando por todo lo alto el bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo de Arriaga. El disparadero fue el pasado 17 de enero, cuando ofrecimos un homenaje precisamente en el Teatro Arriaga de Bilbao. También le dedicaremos conciertos próximamente en Breslavia (Polonia) y en verano en la Quincena Musical de San Sebastián y en Zenarruza, entre otros. Además en abril dirigiré La Pasión según San Juan de Bach junto al Coro de la Comunidad de Madrid, en dos conciertos en San Lorenzo de El Escorial y en la Capilla Real.

P.Acaba de ser nombrado director del Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, tradicionalmente muy volcado a la música antigua interpretada con criterios historicistas. ¿Cómo ve el actual momento de esa música? ¿Hay peligro de esclerosis, de que se fije un repertorio y se congele, como ya ha sucedido a la clásica en general?

R.El nombramiento como director del FIAS ha sido un gran honor y a su vez una gran responsabilidad que implica mucho trabajo, pero, como dicen: sarna con gusto no pica. Se ha determinado una carta blanca internacional a William Christie y una nacional a mí, y desde ahí estoy planteando una programación de músicos a los que admiro o conozco desde hace años. La interpretación histórica de la música antigua está en su mejor momento, con una nueva generación de intérpretes jóvenes muy bien formados y con ganas de explorar y comerse el mundo. Creo que está lejos de la esclerosis. Sirva como ejemplo Sevilla, ciudad que fue pionera con su FEMÁS, su Orquesta Barroca, y grupos de gran relevancia, que lejos de congelarse cada vez es más referente de cómo crear afición entre el público