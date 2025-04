Voces en calma

Neu Records, el sello barcelonés que capitanea Santi Barguñó, sigue con su lenta política de publicaciones, en las que, sin olvidarse del antiguo formato físico del disco, ofrece al interesado dos opciones de escucha digital: 16 bits, con 48 kHz de frecuencia de muestreo, que básicamente es la calidad de música del CD tradicional; y una mejorada de 24 bits con 96 kHz, que supone, entre otras cosas, una mayor precisión y amplitud del rango dinámico y una más fiel representación de los armónicos altos. Neu suele ofrecer también algún tipo de material complementario, tan interesante como las partituras de las obras interpretadas en PDF, lo que se hace además generosamente de modo abierto y universal, sin necesidad de comprar el álbum.

Otro elemento que distingue al sello catalán es su interés por músicas que se mueven por norma en un mundo en que se cruzan las vanguardias más radicales con el posmodernismo, en las que el recurso a la modalidad, el trabajo textural o la incidencia en el timbre y el color dominan sobre propuestas centradas en la experimentación armónica. En ese sentido se entiende a la perfección este álbum que ahora se presenta dedicado al compositor suizo Jürg Frey (1953), un músico también conocido en su faceta de clarinetista, pero que tiene un amplísimo catálogo a sus espaldas, desde su Stück de 1975 (que sólo conoció presentación pública en 2006), un catálogo que apenas había frecuentado la música vocal hasta que el conjunto Exaudi presentó en 2016 su primer encargo: Shadow and Echo and Jade.

Esa es una de las seis piezas que forman este monográfico en el que la música de Frey se muestra en toda su desnuda radicalidad, la de un miembro del colectivo Wandelweiser, conocido por una estética basada en el silencio, la lentitud, el espacio, la escucha atenta. El violinista Burkhard Schlothauer, uno de los fundadores del grupo, afirma que “es necesario escuchar el comienzo, el desarrollo y el final de un sonido. Es necesario tener tiempo para olvidar un sonido y crear un espacio en la mente para un nuevo sonido que llega, se desarrolla y se va. Es una manera de mostrar respeto a estos sonidos”. El mismo Jürg Frey dice: “Hay diferentes silencios, silencio entre sonidos, silencio antes de oír un sonido, silencio después de oír un sonido... Silencio que nunca entra en contacto con los sonidos, pero que es omnipresente y existe solamente porque existe el sonido”. Una estética que sin duda conecta con la vanguardia americana de John Cage y Morton Feldman, pero que también tiene mucho de esos maestros de la Europa oriental y nórdica que nos han acostumbrado a una música coral dominada por la calma y la modalidad: el minimalismo espiritual de Arvo Pärt, la contemplación del tiempo en Veljo Tormis, la delicadeza armónica de Rautavaara o la espiritualidad transparente de Górecki. Wandelweiser comparte con ellos un profundo respeto por el silencio y la resonancia, pero lleva aún más lejos la economía de medios, la lentitud y la escucha expandida, convirtiendo el paso del tiempo y el acto de percibir en el verdadero núcleo de la experiencia musical.

El Exaudi Vocal Ensemble / Neu Records

Calma, ma non tanto, cabría matizar, porque en su apariencia de inmovilidad esta música nos interroga desde sus tensiones internas, que los ocho cantantes del Exaudi Vocal Ensemble, el conjunto de James Weeks, trabajan al más mínimo detalle, con una profundidad esclarecedora. Si Shadow and Echo and Jade es una obra expansiva, Out of Chorales (2017-18) se presenta como una suite en cuatro movimientos breves, casi cuatro estudios sobre distintos aspectos texturales y armónicos. Landscape of Echoes (2019) juega con las repeticiones de frases en distintas formaciones (las voces se van restando y añadiendo), que crean esa sensación de eco del título. Blue Bird’s Tune y Because I could not stop for Death (ambas de 2021-22) están escritas sobre poemas de Emily Dickinson, aunque en la segunda un texto del poeta chino del siglo VIII Bai Juyi se presenta simultáneamente creando un fondo repetitivo a la pieza. Polyphonie der Wörter (1998) es la obra más antigua, la única ajena en su nacimiento a Exaudi y la más abstracta de todas en el trabajo puramente sonoro, fonético, más allá del sentido de la palabra.

Para James Weeks, “estas piezas exigen de sus intérpretes algo excepcional: deben situarse en un umbral, del mismo modo que lo hace la música. No solo han de navegar la frontera entre el sonido más suave posible y el silencio, sino que, al hacerlo, también transitan el límite de sus propias identidades vocales, tanto técnicas como expresivas. Con la voz, más que con los instrumentos, no se puede permanecer invulnerable en ese borde: es un lugar de riesgo, de fragilidad y de exposición personal. Pero asumir ese riesgo –como Frey nos invita a hacer en estas obras extraordinarias– es encontrarse con el mundo con nuevos ojos y oídos, un mundo en el que esas voces quietas, inmanentes y encarnadas, revelan nuestra inseparable condición humana de habitar el mundo: nuestro Dasein, nuestro ‘estar ahí’, dentro de él”.

La ficha VOICES Jürg Frey (1953) Out of Chorales [2017-18] Polyphonie der Wörter [1998] Shadow and Echo and Jade [2014-16] Landscape of Echoes [2019] Blue Bird's Tune [2021-22] Because I could not stop for Death [2021-22] EXAUDI Vocal Ensemble: Emma Tring y Juliet Fraser, sopranos; Cathy Bell y Jessica Gillingwater, mezzosopranos; David de Winter y Stephen Jeffes, tenores; Ben McKee y Jimmy Holliday, bajos James Weeks, director Neu Records

