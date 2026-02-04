El Kanka iniciará la gira de su séptimo disco, 'La Calma', en Sevilla

El Kanka publicará el próximo viernes, 6 de febrero, su séptimo trabajo discográfico, titulado La Calma, del que ya ha adelantado tres canciones: el single homónimo, La Apuesta y Pensando en ti. El cantautor malagueño apuesta en este trabajo por un mensaje de sosiego y consciencia social a través de diez temas que abordan el amor, la amistad y la cotidianidad. Iniciará la gira para presentar el disco en Sevilla con un concierto el 6 de marzo como parte del festival Insólito.

El músico ha explicado que la canción La Calma surgió como un deseo de un mundo mejor en tiempos de "polarización". "Me parece más que necesaria con la que está cayendo en el mundo y lo polarizados y crispados que estamos en esta época", ha declarado el artista, que reconoce no haber tenido una pretensión inicial pero acabó componiendo una pieza que vertebra todo el disco. El estribillo transmite anhelos, personales y colectivos, que han dado sentido al conjunto del trabajo.

En cuanto al verso "ojalá nos dé por cuidarnos", El Kanka ha reflexionado sobre la obsesión con el autocuidado extremo en redes sociales. "Parece que cuando no estás haciendo todo eso eres como una persona inferior", ha afirmado y ha defendido que cuidarse también implica dedicar tiempo a los amigos y seres queridos.

Preocupación por el cambio climático

El tema medioambiental ocupa un lugar destacado en La Calma, con versos como "ojalá nos dure esta tierra". El cantante ha manifestado su inquietud por el cambio climático y ha criticado que desde la clase política y las grandes empresas "se desoye algo que viene pasando desde hace un montón de años".

Cuatro canciones de amor por disco

También hay un buen sitio para el amor. Las composiciones románticas están dedicadas a su pareja, con quien lleva cinco años de relación. El músico ha señalado que en todos sus discos incluye cuatro canciones de amor, una constante que mantiene sin premeditación. "No hay dos personas en el mundo que se quieran exactamente igual", ha explicado, justificando su búsqueda de una perspectiva personal que evite los lugares comunes habituales en este tipo de temas.

El artista ha destacado que sus canciones románticas abordan la parte sosegada de las relaciones, la construcción cotidiana y familiar que no suele tratarse en la música popular. "Normalmente, se trata el enamoramiento, de la pasión inicial y de cuando estás descubriéndolo todo; o del desamor", ha apuntado, reivindicando los matices de la parte intermedia de las relaciones como fuente de inspiración.

La honestidad como evolución artística

El cantautor ha descubierto el valor de la sinceridad con el paso del tiempo. Si en sus inicios se preocupaba más por lo efectista y los versos ingeniosos, ahora prioriza que se intuya "honestidad" en sus palabras. Y es que el proceso creativo del músico parte de cosas que le tocan personalmente o de historias que le cuentan sus amigos. Cuando le falta inspiración, se pregunta qué le está preocupando en ese momento.

Relación de amor absoluto con la música

La música fue su "salvación" cuando la descubrió, según ha reconocido el propio artista. Como chaval supertímido con "bastantes neuras", el instrumento le ayudó a conectarse consigo mismo y con los demás.