Karol G, Lady Gaga o Bad Bunny: Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026

Las transparencias de Chappell Roan y Karol G, junto al imponente vestido de plumas de Lady Gaga, contrastaron con la sobriedad de Billie Eilish y la silueta clásica adornada con pedrería de Sabrina Carpenter en la alfombra roja de los Premios Grammy, celebrados esta noche en Los Ángeles.

El desfile previo a la entrega de premios estuvo marcada también por los mensajes de protesta contra la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Artistas como Billie Eilish, Justin Bieber o su esposa, Hailey Bieber, lucieron un pin con el lema 'ICE Out'.