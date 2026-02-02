Directo
Incidencias y aviso amarillo por la borrasca Leonardo en Sevilla
Karol G, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Lady Gaga, entre los protagonistas de los Grammys 2026
Karol G, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Lady Gaga, entre los protagonistas de los Grammys 2026 / EFE

Karol G, Lady Gaga o Bad Bunny: Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026

Grammys 2026: lista completa de ganadores

Bad Bunny hace historia en los Grammy en una gala con criticas al ICE

Las transparencias de Chappell Roan y Karol G, junto al imponente vestido de plumas de Lady Gaga, contrastaron con la sobriedad de Billie Eilish y la silueta clásica adornada con pedrería de Sabrina Carpenter en la alfombra roja de los Premios Grammy, celebrados esta noche en Los Ángeles.

El desfile previo a la entrega de premios estuvo marcada también por los mensajes de protesta contra la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Artistas como Billie Eilish, Justin Bieber o su esposa, Hailey Bieber, lucieron un pin con el lema 'ICE Out'.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
1/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
2/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
3/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
4/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
5/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
6/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
7/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
8/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
9/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
10/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
11/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
12/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
13/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
14/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
15/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
16/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
17/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
18/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
19/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
20/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
21/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
22/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
23/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
24/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
25/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
26/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
27/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
28/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
29/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
30/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
31/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
32/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
33/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
34/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
35/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
36/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
37/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
38/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
39/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
40/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
41/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
42/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press
Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026
43/43 Los mejores looks de la alfombra roja de los Grammys 2026 / EFE/Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats