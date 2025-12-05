Simpatía por el inmigrante

La ficha *'La tierra de Amira'. Drama social, España, 2025, 85 min. Dirección: Roberto Jiménez. Guion: Pedro García Ríos, Rodrigo Martín. Fotografía: Tote Trenas. Música: Claudia Lively. Intérpretes: Manuel Morón, Mina El Hammani, Pilar Gómez, Joaquín Nuñez, Jorge de Juan.

De cine social cargado de buenas intenciones y agenda de actualidad están las sepulturas del olvido llenas. Rodada en la Costa Tropical granadina, la modesta cinta andaluza La tierra de Amira se tira ella sola al foso con su discurso simplista y su drama esquemático de aspiraciones humanistas en el retrato de la relación entre un viejo agricultor viudo y cascarrabias (Manuel Morón) y la joven marroquí sin papeles (Mina El Hammani) a la que acoge en su casa para que le ayude a labrar la tierra mientras encuentra su propio camino.

Simplista y esquemático en tanto que todo responde aquí al estereotipo sin carne y a la dialéctica meramente pedagógica, de ese buen hombre algo tozudo que pronto entra en razón empática con el otro, a esos terratenientes y capataces malencarados del pueblo que desprecian, ridiculizan y explotan al inmigrante desde el primer gesto y la primera frase.

El debutante Roberto Jiménez no acierta tampoco con la dirección de actores y deja que el personaje de El Hammani se pasee y desmorone en la caricatura del acento forzado, los tics y las afrentas continuas a las que le somete un guion de muy poco vuelo.