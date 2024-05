Laura Alvea: “Ya podemos hablar en presente del cine andaluz, no solo en futuro”

La realizadora Laura Alvea (Sevilla, 1976) estrena este viernes en las salas de cine su nueva película, La mujer dormida. Un inquietante thriller psicológico protagonizado por Javier Rey y Almudena Amor en el que los espectadores encontrarán, dice su directora, "fundamentalmente, una película de suspense, al más puro estilo clásico, o al menos esa ha sido mi intención. Porque de lo que más me atraía del proyecto, aparte de ser una película de género, era que me recordaba a grandes clásicos, como Rebeca o Vértigo. Si al espectador le gustan las historias de intriga y suspense, de esas que te dan piececitas para que tú vayas montando el puzle en tu cabeza, La mujer dormida le gustará".

–La película es una obra híbrida, acude a diferentes géneros: suspense, thriller, paranormal, romántico...

–Totalmente. Es una película que aúna muchos géneros, y eso la hace un poco más rica. Hay thriller, suspense, momentos paranormales, y también tiene algo de drama, e incluso romántica. Con todos los departamentos implicados en la producción, y también con los propios actores, tuvimos claro desde el principio que íbamos a partir de la verdad, construyendo unos personajes desde lo cotidiano, para que ese viaje de la mano de Ana [Almudena Amor], descubriendo lo que sucede en esa casa, lo hagamos al mismo tiempo que ella. Tenemos la tendencia a poner etiquetas, y en La mujer dormida abordamos varios géneros, en aras de esa verdad que hemos pretendido desde el principio. Diversos géneros, porque se tocan diversos temas, como las relaciones personales. Aunque la mayoría no tenemos una mujer dormida en casa, sí contamos todos con una mochila que cargamos del pasado, y que incorporamos a nuestras nuevas relaciones.

"La película aúna muchos géneros, y eso la hace más rica. Más que partir de etiquetas, buscamos la verdad"

–¿Cómo fue el rodaje de la película?

–Para mí es fundamental el proceso previo al rodaje, tanto con el equipo técnico como con los actores. Una buena preparación enriquece la película. Javier, Almudena y yo hablamos mucho sobre sus personajes, e incidimos en la idea de que todo fuera muy real, muy terrenal. Mantener la tensión del personaje de Ana fue muy complicado, ya que su arco de transformación es muy amplio y eso lo cuidamos mucho en los ensayos. Es un personaje que cambia mucho, incluso en sus movimientos, no es la misma que empieza la película. Por ejemplo, comienza siendo diestra y acaba zurda. La película está minada de pequeños detalles de ese tipo, que nos ayudaban a explicar la transformación del personaje. Durante el rodaje el ritmo es otro, y por eso es necesario un buen trabajo previo.

–En La mujer dormida el pasado cuenta y todos somos, en gran medida, "muñecas rusas", con diferentes capas.

–Todos los personajes llevan a cuestas una mochila y el tema de la culpa, de los secretos, es muy importante. Cuenta esta película con numerosas capas que se van desvelando poco a poco. Al igual que tienen muchas capas los personajes, que nos van mostrando muy lentamente, a modo de juego con el espectador.

–Ha colaborado en la redacción del guion. ¿Necesitaba que tuviera su impronta para sentirse más cómoda a la hora de filmarlo?

–Me parece fundamental aportar todo lo posible. Cuando entras en un proyecto vuelcas muchos meses de tu vida en él, y cuando digo que sí necesito enriquecerlo en lo que buenamente pueda. Y también tener la libertad de incorporar nuevas ideas, bien por tema de producción o bien porque surge en los ensayos. Una libertad que también tienen los actores, para seguir haciendo crecer el guion y los personajes. Se trata, en definitiva, de sumar todos juntos.

–¿Cómo fue la reacción de los espectadores en el pasado Festival de Málaga, donde se estrenó La mujer dormida, y qué espera a partir del estreno?

–La reacción en Málaga fue estupenda. Además ya se ha visto en Miami y en Bilbao, y está resultando muy curiosa la reacción de los espectadores. Se acercan y me preguntan, o a los actores, aspectos de la película y me ha llamado la atención que en muchos casos los propios espectadores seguían discutiendo entre ellos, pasado un rato. Como espectadora, estos debates posteriores me divierten y me fascinan. Y me encanta que esta película lo esté consiguiendo. Espero que a partir del estreno, los espectadores que vayan a ver La mujer dormida pasen un buen rato, y mantengan esos debates que comentaba.

–Una directora andaluza, en una producción prácticamente andaluza [Olmo Figueredo y Carlos Rosado de La Claqueta]. ¿Tiene futuro el cine andaluz?

–No es que parezca que puede ser posible el futuro en el cine andaluz, es que ya podemos hablar en presente. Ya es posible. Yo sentí que podría ser posible en 1999, cuando Benito Zambrano filmó Solas. En ese momento me explotó la cabeza y pensé: podemos hacerlo así de bien, y podemos hacerlo desde Sevilla, desde Andalucía. Y cuando Alberto Rodríguez y Santi Amodeo entregaron su primera película, El factor Pilgrim (2000), también fue un momento muy especial. Indiscutiblemente, nos queda mucho camino por recorrer, por mejorar, siempre, por supuesto. Pero sí es cierto que ya podemos decir que hay una cantera formidable de técnicos, actores, directores, etc, y que estamos trabajando en ello.

"Nos queda camino por recorrer, pero en el cine andaluz hay una gran cantera de técnicos, actores o directores”

–¿Qué puede contarnos de proyectos presentes y futuros?

–Ahora mismo me encuentro montando El juego del alma, que es la segunda temporada de La chica de nieve [que también dirigió], para Netflix. Y estoy empezando a trabajar en una nueva serie, de la que todavía no puedo hablar mucho, aunque sí puedo avanzar que se trata de un thriller, que es un género que me atrae mucho, y al que siempre vuelvo. Y también estoy trabajando en un proyecto muy personal, que es la adaptación de una novela que escribí con José Ortuño, titulada El pacto [Minotauro, 2022], que afronto con una gran ilusión. Ojalá sea la próxima película que ruedo en Andalucía.