Las librerías de Sevilla toman la plaza de San Francisco

La plaza de San Francisco se ha llenado de libros repletos de historias, de aventuras y de oportunidades para abrir las ventanas al mundo. Por primera vez, unos 43 libreros de nuevo, viejo y editoriales sevillanas han compartido espacio para celebrar el Día del Libro. Un hito que ha sido todo un éxito desde primera hora de la mañana. Para muchos transeúntes, el montaje de los diferentes stands –que comenzó a la 10:00 horas– fue una auténtica sorpresa. "No me había enterado, luego me paso", comentaba José Álvarez de camino al trabajo. El desafío principal era el de llevar los libros a la calle para fomentar la lectura, además de demostrar el peso del enorme tejido de este sector a nivel local.

A eso de las 11:00 horas, todo estaba listo para empezar una jornada que, para muchos, se ha organizado a contrarreloj. Varias excursiones confluían en este emblemático enclave para realizar una lectura colectiva del Quijote y turistas y propios comenzaban a echar un vistazo entre las últimas novedades y los clásicos del siglo XIX.

"Esta idea parte de una reivindicación de todos los libreros, porque nunca se ha hecho nada en la ciudad por el Día del Libro", explica a este periódico José Manuel Quesada, director de la Feria del Libro Antiguo y dueño de la librería Alejandría. "Este año estamos contentos por el arranque y esperamos que sea el principio de algo que evolucione a más", puntualiza y expresa que este tipo de eventos y la propia Feria que dirige son "vitales para la supervivencia" de las librerías de viejo.

Algo similar sucede con los pequeños establecimientos que luchan contra gigantes como Amazon. Así lo opina Jorge Fernández, responsable de Fabulando, librería que ha abierto recientemente sus puertas en la calle Francisco de Ariño, para alegría de los más pequeños de la casa. Considera que este tipo de iniciativas dan visibilidad al fenómeno de sacar "los libros a la calle", algo que "muchas veces pasa desapercibido en la ciudad".

Esta visibilización del tejido local también ha sido puesta en valor por Pedro de la Rosa, de la editorial Héroes de Papel. "El Día del Libro es una celebración para todos y nosotros, que estamos en este mundillo, la tenemos muy presente". Aunque recuerda que no se puede comparar con la Feria del Libro, sí que es una oportunidad para demostrar que "en Sevilla hay más editoriales y librerías de las que la gente conoce".