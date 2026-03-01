Listado completo de ganadores de los Goya 2026
Consulta el listado de ganadores por categorías
Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, se ha llevado las categoría grandes en la 40 edición de los Premios Goya que se han celebrado este sábado en Barcelona, apúntandose los de mejor película, dirección y guión original, pero Sirat, de Oliver Laxe, se ha llevado más cabezones, con un total de seis.
- Mejor película: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.
- Mejor dirección: Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos.
- Mejor actor protagonista: Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas.
- Mejor actriz protagonista: Patricia López Arnaiz, por Los domingos.
- Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes, por Sorda.
- Mejor actriz de reparto: Nagore Aranburu, por Los domingos.
- Mejor dirección novel: Eva Libertad, por Sorda.
- Mejor guion original: Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos.
- Mejor guion adaptado: Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena.
- Mejor música original: Kangding Ray, por Sirat.
- Mejor canción original: Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por Flores para Antonio.
- Mejor película de animación: Decorado, de Alberto Vázquez.
- Mejor película documental: Tardes de soledad, de Albert Serra.
- Mejor película Iberoamericana: Belén, de Dolores Fonzi (Argentina).
- Mejor película Europea: Valor sentimental, de Joachim Trier (Noruega).
- Mejor actor revelación: Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño.
- Mejor actriz revelación: Miriam Garlo, por Sorda.
- Mejor dirección de producción: Oriol Maymó, por Sirat.
- Mejor dirección de fotografía: Mauro Herce, por Sirat.
- Mejor montaje: Cristóbal Fernández, por Sirat.
- Mejor dirección de arte: Laia Ateca Font, por Sirat.
- Mejor diseño de vestuario: Helena Sanchís, por La cena.
- Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por El cautivo.
- Mejor sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirat.
- Mejores efectos especiales: Paula Gallifa y Ana Rubio, por Los Tigres.
- Mejor cortometraje de ficción: Ángulo muerto, de Cristian Beteta.
- Mejor cortometraje documental: El santo, de Carlo D'Ursi.
- Mejor cortometraje de animación: Gilbert de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi JIménez.
- Goya Internacional: Susan Sarandon
- Goya de Honor: Gonzalo Suárez
