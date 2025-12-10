La literatura y el arte jondo vuelven a hermanarse en la segunda edición de FlamencOlee

El Festival FlamencOlee celebra su segunda edición este jueves y viernes en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) con una treintena de destacados escritores, poetas, creadores, periodistas culturales, gestores, investigadores, editores, aficionados y lectores que compartirán una quincena de actividades gratuitas, como mesas redondas, talleres, cuentacuentos, intervenciones artísticas, recitales y exposiciones.

Así, el CICUS (Calle Madre de Dios, 1) acogerá estos dos días en horario de mañana y de tarde un diverso y amplio programa dirigido a públicos de todas las edades e intereses en el que se indagará en distintos aspectos que marcan la actualidad de la literatura y el arte jondo, una cita en la que entre otros invitados estarán los escritores Manuel Vilas, Mar García Puig, Ángelo Néstore, José María Velázquez-Gaztelu y artistas flamencos de todas las disciplinas, como Rocío Molina, Julio Ruiz o Antonio Molina El Choro.

De esta forma, la iniciativa -organizada por la agencia de comunicación y gestión cultural Édere, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, y la colaboración del CICUS- invita a los asistentes a debatir, reflexionar y disfrutar, desde una mirada crítica y transversal, sobre cuestiones como la construcción de la identidad artística en la escritura y la creación flamenca, el boom de la autoficción, la distorsión que produce el ruido lo que vemos y/o leemos, la relación con el cuerpo, la improvisación como impulso creativo, los nuevos canales de prescripción literaria y jonda o las dinámicas económicas en las que se mueven ambos sectores a nivel de producción o distribución.

En concreto, este jueves el FlamencOlee abrirá a las 12:00 con la inauguración de Palabras a pellizcos, una exposición de la artista visual onubense María JL Hierro en la que pellizca las palabras, las descompone y las altera para reflexionar sobre el ruido que nos rodea e invitarnos a escuchar, como hace el flamenco.

A las 12:30 horas el bailaor y coreógrafo Julio Ruiz (Tocar a un hombre, La familia…) llevará a cabo la performance site-specific Salvar a un hombre, junto al guitarrista David Caro. En esta intervención artística el coreógrafo reflexiona, desde el flamenco, sobre la condición humana, la sexualidad y el género, atravesando la fragilidad de lo que somos. Porque, como escribió Roberto Juarroz, y como resuena en el cuerpo: “lo que nos define es lo que se desmorona en nosotros”.

A continuación, (13 horas), el propio artista compartirá con el poeta Ángelo Néstore la mesa redonda Orgullo-SOS, moderada por la periodista cultural de El País, Mercedes L. Caballero, en la que hablarán sobre la ebullición creativa que viven ambas disciplinas gracias a nuevas voces de creadores que rompen los tradicionales roles de género, aportan una perspectiva LGTBIQ+ a sus obras, introducen temáticas hasta ahora vetadas y trabajan desde el activismo.

Por la tarde, a las 18:00 comenzará el encuentro Cuerpos comunicantes con Rocío Molina (bailaora y coreógrafa) y Mar García Puig (escritora), moderado por la fotógrafa y periodista Tamara Pastora. En esta charla ambas ahondarán en cómo incide nuestro cuerpo en la creación, de qué modo marca el cuerpo nuestra identidad artística, qué ataduras/prejuicios condicionan nuestra exposición artística, si es posible practicar una escritura/flamenco carnal o cómo afecta lo hormonal a la creación.

Para terminar la jornada, el escritor, poeta y flamencólogo José María Velázquez-Gaztelu (coguionista de la mítica serie audiovisual Rito y Geografía del Cante y del Baile y actualmente director del espacio Nuestro Flamenco en RNE y colaborador de El Cultural), compartirá su relación con ambas artes en Flamenco, poesía y vida. Este relato poético servirá además de preámbulo a la Poetry Slam (20:00) que presenta Ignacio Perini, del colectivo Sevilla Poetry Slam y en la que podrán participar -previa inscripción en @sevilla.poetryslam- los poetas que lo deseen. Las poetry slam son espectáculos de poesía oral donde poetas recitan textos de autoría propia y el público decide quién gana.

El programa del viernes

Los lectores y aficionados serán los protagonistas de la mesa que tendrá lugar el viernes 12 de diciembre por la mañana (12) y que lleva por título Followers&Likes. En esta tertulia el guitarrista y creador de @buscadoresflamencos, Andrés Hernández ‘Pituquete’, y el traductor literario, coordinador de clubes de lectura y autor Juan Naranjo hablarán de sus experiencias en la prescripción flamenca y literaria a través de las redes y plataformas digitales con el escritor y periodista, Salvador Gutiérrez Solís.

Por la tarde, a las 18:00 los asistentes tendrán la oportunidad de conocer lo que nunca se ve en el debate titulado Los de la letra pequeña que protagonizan Pablo Leira (productor, mánager y distribuidor flamenco en Serendipia Global) y Palmira Márquez (agente literaria de Dos Passos). Moderados por Miguel Ángel Vargas (historiador del arte, director de escena y gestor cultural) ofrecerán un interesante debate sobre cómo se proyecta, difunde, comercializa y gestiona la creación literaria y jonda, las particularidades y sensibilidades de ambos mundos y su estado de salud actual.

A continuación, le toca el turno (19:00) a la mesa redonda Vengo a hablar de mí con Manuel Vilas (escritor y poeta), Marco Vargas (bailaor y coreógrafo) y Lela Soto (cantaora) y moderada por Paloma Jara (periodista de RTVE Andalucía). Aquí, entre otras cuestiones, debatirán sobre cómo es crear desde el yo, el boom de la autoficción y la vida como fuente de inspiración.

Por último, como colofón a las jornadas, el reconocido bailaor Antonio Molina ‘El Choro’, uno de los más auténticos del panorama actual, acompañado del músico Francisco Roca, ofrecerán un extracto de la conferencia bailada Arza. Teoría de lo espontáneo, una propuesta comisariada por Rocío Molina a partir de un manual desarrollado por Pedro G. Romero, y sobre una idea original de Matías Umpiérrez.

La programación completa se puede consultar en la web https://cicus.us.es/flamencolee/.