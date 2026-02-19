Lola Flores, bandera de libertad para mujeres que luchan por vivir

Entre el “buenos días” y el “buenas tardes”, poco antes de que el reloj cruzase el mediodía, el salón del hotel Hesperia se llenó de memoria, de arte y de una palabra que se repitió como un estribillo invisible durante toda la mañana. Amor.

La cita era para presentar Mujeres cantan a Lola Flores, el espectáculo que el próximo 14 de marzo se celebrará en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. Una noche solidaria cuya recaudación irá destinada a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (AMAMA), y que reunirá sobre el escenario a un cartel “de vértigo”, como se encargó de subrayar la organización.

La encargada de abrir el acto fue Adela Algarín, directora adjunta de Green Cow Music, productora del espectáculo. Con la cercanía de quien habla desde dentro, recordó que este proyecto benéfico —que en otras ediciones ha rendido tributo a María Jiménez o Rocío Jurado— vuelve este año la mirada hacia la Faraona. “¿Por qué Lola Flores?”, planteó en voz alta. Y respondió sin titubeos: “Porque Lola representa mejor que nadie el espíritu de lo español, la identidad. Fue una artista libre, una artista que se puso el mundo por montera y fue independiente”. Adela habló de libertad invocando una raíz. “Marcó su propio destino”, dijo, y al pronunciarlo parecía estar describiendo no solo a la homenajeada, sino también a las mujeres que esa mañana la acompañaban. “Ha significado mucho para nosotros, llegando a ser el icono que es hoy. Un icono para los artistas y para la sociedad. Por su libertad”. Porque hablar de Lola es hablar de una mujer que se inventó a sí misma. Y esa es, en el fondo, la misma batalla que libran tantas mujeres cada día. A su lado, parte del elenco: Mara Rey, María Terremoto, Laura Gallego y Paula Ramírez, de Las Migas. Sagas, herencias, tierra y copla. Voces distintas con un mismo latido. Y en primera fila, la causa. Además de ellas, en el teatro de Jerez estarán también Argentina, Lorena Gómez, Lucía Fernanda, María Toledo, Marina Carmona y la bailaora Pastora Galván.

Tomó entonces la palabra Ángela Claverol, presidenta de AMAMA Sevilla. Y la sala cambió de temperatura. “Para AMAMA esto significa algo importantísimo”, comenzó. “Muy importante porque, aparte de estar súper emocionadas, las mujeres de AMAMA son mujeres luchadoras, mujeres fuertes. Mujeres que no se rinden, mujeres que reivindican. Mujeres como vosotras, libres”. Lo que vino después fue un testimonio sin red. Sin maquillaje. Sin metáforas. “Cuando atraviesas un cáncer de mama, cuando estás en tus peores momentos, cuando estás sin pelos, sin cejas, sin pechos, sin nada, enferma… y tienes miedo de morirte… al final todo se resume en algo interesantísimo”. La sala guardó silencio. Y entonces llegó la respuesta. “En amor”.

Ángela relató sus 42 quimioterapias, los trombos, el microictus, el catéter al corazón. Y dejó una de esas frases que se nos quedaron suspendidas en el alma mucho después de que terminase el aplauso: “No nos queremos morir porque yo quiero seguir queriendo a mi marido. Quiero seguir queriendo a mi familia. Quiero seguir disfrutando de esta aventura tan espectacular que es la vida”. En AMAMA —explicó— nadie de la junta directiva cobra. Se sostienen con actos como este. Con investigación. Con prevención. Con más de 70 charlas anuales para enseñar a las mujeres a autoexplorarse. Con visitas diarias a recién operadas en hospitales, donde llevan algo muy bonito, que es la esperanza. “Queremos morirnos de viejas, no de cáncer”, sentenció. Y en esa frase cabía toda la causa, toda la rabia y toda la esperanza.

Adela retomó el hilo con la emoción todavía vibrando en el aire: “Después de esta charla creo que poco nos queda que decir. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Tiene todo el sentido del mundo”. Y entonces hablaron las artistas.

Mara Rey confesó que fue ella quien llamó para ofrecerse: “Tuve el atrevimiento de querer cantar y querer estar porque es un tema que me toca desde muy chiquitita”. En su familia materna, casi todas las muertes fueron por cáncer de mama. “Conozco desde muy dentro esa lucha”, dijo, con el “nudito en la garganta”. Cantar a Lola, para ella, es un acto de respeto y de herencia: “Creo que nos sale bonito porque lo hacemos con el alma y con el corazón”. María Terremoto reivindicó la investigación frente a “este bicho tan malo y tan repentino” y recordó que Lola es “la artista más universal que tenemos en España”. “Nos ha enseñado a ser libres”, afirmó. Laura Gallego puso el acento en la unión. “De mujeres para mujeres estamos felices de hacerlo también”. Reivindicó el folclore, la mezcla, la libertad de cantar copla sin etiquetas. “Todo lo que ha tocado Lola se ha convertido en oro”, aseguró, invitando a agotar las pocas entradas que quedan. Paula Ramírez habló desde la admiración. “No habéis podido elegir mejor icono porque lo que representa Lola como mujer, valiente, luchadora, creo que es ideal para esta causa”. Cerró el turno de intervenciones Abrahám Hernández, director de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, quien invitó a vivir la cita en una ciudad que guarda la memoria de la Faraona y que ese día —prometió— volverá a volcarse con esta iniciativa “tan bonita, tan sentida”.

El 14 de marzo, el Teatro Villamarta acogerá una declaración colectiva. Mujeres cantando a otra mujer que fue bandera de libertad. Mujeres cantando para otras mujeres que luchan por vivir. Y como recordó Ángela, cuando todo cae y las prioridades se ordenan solas, solo queda una cosa. Solo queda el amor. Para no dejar que la congoja sobreviviese a la alegría del momento, el acto se cerró con Mara y María arrancándose a capela con unas estrofas de una de las canciones favoritas de Lola, A tu vera, y durante unos segundos no hubo hotel ni micrófonos ni protocolo. Solo mujeres cantando a otra mujer. Solo arte sosteniendo la vida.